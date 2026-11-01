La Fiscalía pide 10 años de cárcel para un acusado de captar a menores para el yihadismo

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Madrid, 1 nov (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales diez años y medio de prisión para un acusado de enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento en el yihadismo a menores que captaba, por lo que será juzgado el miércoles en la Audiencia Nacional.

En el banquillo se sentará otro acusado para quien el Ministerio Público solicita dos años y seis meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

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En su escrito de acusación el fiscal relata que los acusados sufrieron un profundo proceso de radicalización y estaban plenamente alineados con el ideario de las organizaciones terroristas yihadistas que se materializó en el reclutamiento, captación y posterior instrucción de otras personas, menores de edad principalmente.

Añade que lo llevaban a cabo a través de la difusión de material multimedia de estas organizaciones y del seguimiento realizado de referentes de la esfera yihadista en redes sociales.

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Esta actividad incluía llamamientos a la yihad belicista, idealización de la figura del mártir como terrorista suicida, proclamas de organizaciones terroristas yihadistas, rechazo y odio a la cultura occidental y contenido antisemita.

El fiscal señala que la investigación constató la relación existente entre los acusados y la actividad que realizaban en las mezquitas de Fuensalida (Toledo) y Galapagar (Madrid) en 2024. EFE

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