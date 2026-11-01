La Bolsa abre mañana pese a trasladarse festivo de Día de Todos los Santos a 9 comunidades

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Madrid, 1 nov (EFE).- La Bolsa española operará mañana lunes 2 de noviembre, pese a ser festivo en nueve comunidades autónomas, al trasladarse el Día de Todos los Santos, que se celebra este domingo.

De la misma manera, la Bolsa española también operará el próximo 9 de noviembre, fiesta de la Almudena en Madrid, además del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

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El último festivo en el que la Bolsa española abrió también sus puertas fue el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

Bolsas y Mercados Españoles (BME), operador de los mercados de Renta Variable, Renta Fija y Derivados en España, acordó cinco festivos en este 2026.

Así, la Bolsa española ya cerró el 1 de enero (Año Nuevo); el 3 de abril (Viernes Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); y el 1 de mayo (Día del Trabajo).

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El próximo viernes, 25 de diciembre, Navidad, el mercado español tampoco operará.

El jueves, 24 de diciembre, y el jueves, 31 de diciembre, el mercado permanecerá abierto hasta las 14 horas. EFEC0M