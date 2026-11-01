La alcaldesa de Jerez reclama más vuelos de Iberia tras el accidente de Urda

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 1 nov (EFE).- La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha reclamado al Gobierno de España que interceda ante Iberia para que aumente los vuelos desde el aeropuerto jerezano tras la interrupción de la conexión ferroviaria directa con Madrid por el accidente de Urda (Toledo).

En un comunicado difundido este domingo, García-Pelayo ha expresado su malestar por la decisión de Iberia y ha reclamado una intervención inmediata del Ejecutivo central para que se amplíen las plazas disponibles desde el aeropuerto de Jerez.

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"Cuando ocurrió el accidente de Adamuz, Iberia aumentó las plazas, aunque fueran solo una frecuencia más tres días de la semana, pero es que en esta ocasión ni eso", ha lamentado la alcaldesa, que ha comparado la situación de Jerez con la de otros aeropuertos andaluces donde sí se ha producido un incremento considerable de la oferta.

La regidora también ha pedido adelantar la mesa de conectividad convocada por el Gobierno de España, a través de Aena, para el próximo 23 de noviembre. A su juicio, la fecha prevista resulta demasiado tardía ante el nuevo escenario provocado por la interrupción del servicio ferroviario.

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"Es necesario adelantar la mesa de la conectividad, ya que esa fecha es tarde ante el nuevo escenario y necesitamos que se nos escuche a todos alto y claro y se ofrezcan alternativas", ha señalado.

García-Pelayo ha responsabilizado de la situación a la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quienes ha acusado de perjudicar al aeropuerto de Jerez durante los últimos años.

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En este sentido, ha aludido a la salida de Ryanair y a la negativa a ampliar la pista del aeródromo jerezano, decisiones que, según ha afirmado, han contribuido a reducir el número de vuelos, incluidos los operados por Iberia.

La alcaldesa ha advertido además de que la incertidumbre sobre la recuperación de la conexión ferroviaria y la desconfianza que, a su juicio, ha generado el uso del tren hacen necesario buscar soluciones alternativas para garantizar la movilidad de los ciudadanos de Jerez y la provincia de Cádiz.

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Ha insistido en que el Gobierno debe sentarse "hoy mismo" con Iberia para resolver el problema y ha reclamado al resto de formaciones políticas de la ciudad que mantengan una posición conjunta ante lo que considera "un nuevo desprecio a Jerez y a la provincia de Cádiz". EFE

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