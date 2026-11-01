La Aemet activa avisos naranja por fuertes lluvias en La Palma y Tenerife

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Madrid, 1 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja (riesgo importante) ante las fuertes precipitaciones que se van a producir a lo largo de todo el día en las islas canarias de La Palma y Tenerife.

Los datos de la Aemet apuntan que en las cumbres de La Palma, en el oeste de esta isla, y en el área metropolitana de Tenerife se van a acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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En el resto de las dos islas, así como en Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, se han activado avisos de nivel amarillo (peligro bajo) por fuertes lluvias, que pueden llegar a acumular unos 15 litros por metro cuadrado en una hora, y por las tormentas que se van a desencadenar en muchos lugares.

El mapa de avisos previsto para este domingo se completa con uno de nivel amarillo en el litoral de la provincia de Girona, donde se van a registrar rachas fuertes de viento, de hasta 60 kilómetros por hora, y olas de hasta 3 metros.

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El anticiclón sigue sobre la península, y el tiempo soleado y el cielo despejado seguirán siendo protagonistas en casi todo la península. EFE