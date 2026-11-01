Kika Nazareth vuelve a lesionarse y estará entre cuatro y cinco semanas de baja

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Barcelona, 1 nov (EFE).- La delantera del Barcelona Kika Nazareth ha sufrido una lesión miofibrilar en el recto anterior de la pierna derecha que le tendrá entre cuatro y cinco semanas de baja, según han informado este domingo los servicios médicos del club catalán.

Kika reapareció hace apenas dos semanas, en la derrota del conjunto azulgrana ante la Real Sociedad (2-1), tras superar una lesión mioaponeurótica el recto anterior del muslo derecho.

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La atacante, de 23 años, ya padeció lesión en la zona pubofemoral del aductor mayor del muslo izquierdo durante un entrenamiento de pretemporada en agosto pasado.

Un inicio de curso para olvidar en el que los problemas físicos a impedido a la internacional portuguesa tener continuidad en el equipo de Pere Romeu. EFE

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