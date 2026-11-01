Jude Bellingham se sitúa entre los 50 máximos goleadores históricos del Real Madrid

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Madrid, 1 nov (EFE).- El futbolista inglés Jude Bellingham alcanzó los 50 goles con el Real Madrid en la victoria contra el Racing en El Sardinero (0-3), algo que calificó de "muy especial" y que lo sitúa entre los 50 máximos artilleros de la historia del club, según datos del portal especializado Transfermarkt.

"Es muy especial llegar a los 50 goles con el Real Madrid. No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo. Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y marquen la diferencia en los partidos. Algunas veces será Mbappé, Vini Jr., Arda Güler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante", declaró en los micrófonos de Real Madrid TV.

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Bellingham hizo el segundo tanto en El Sardinero, culminando una transición rápida, y ya está entre los 50 máximos anotadores históricos del equipo blanco, según datos del portal especializado Transfermarkt. A su alcance se encuentran jugadores como Isco (53 tantos con el Real Madrid), Valdano (56), Figo (58), Asensio (61) o Van Nistelrooy (64).

El inglés restó importancia al hecho de que fuera la sexta victoria consecutiva del equipo. "Está bien, pero lo más importante es el próximo partido. La victoria contra el Barcelona fue muy buena y la de hoy también, pero ahora nuestra mentalidad está puesta en el próximo encuentro contra el Atenas y, después, contra el Valencia. Nadie piensa más allá de esto", apuntó.

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Además, elogió a Yan Diomande, autor del tercer tanto del Madrid con un potente disparo: "Increíble. No sabía que podía tirar así, pero es muy bueno. El gol contra el Leipzig también fue buenísimo. Es un jugador especial y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra plantilla".

Asimismo, valoró haber conseguido dejar la portería a cero: "Sí, es un trabajo de todo el equipo, pero creo que es un poco más especial e importante para los defensores, Courtois o Lunin. Es muy importante para ellos porque significa que están jugando muy fuertes y de forma muy competitiva. Es algo que el míster siempre nos dice". EFE

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