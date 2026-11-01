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Investigado un menor de 16 años por conducir a 154 km/h en una vía limitada a 60

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Almería, 1 nov (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a un menor de 16 años que fue sorprendido conduciendo un turismo a 154 kilómetros por hora en una carretera limitada a 60, entre Almerimar y San Agustín, en el municipio almeriense de El Ejido.

Según ha informado este domingo la Comandancia de Almería, los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre, cuando agentes del Subsector de Tráfico detectaron durante un control estático de velocidad a un vehículo que circulaba por la carretera CEJ-5 a 94 kilómetros por encima del límite permitido.

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El turismo fue captado a una velocidad que superaba en más del doble la máxima autorizada en esta vía, lo que motivó la apertura de una investigación para identificar a la persona que se encontraba al volante.

Las pesquisas fueron asumidas por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Almería.

Los investigadores consiguieron determinar que quien conducía el vehículo era un adolescente de apenas 16 años, familiar del titular del turismo, que carecía del correspondiente permiso de conducción.

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Una vez identificado el menor, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de El Ejido.

La Comandancia ha aprovechado esta actuación para recordar que el exceso de velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo en las carreteras, debido a su influencia negativa sobre la capacidad de conducción y al peligro que genera para los demás usuarios de la vía.

Asimismo, ha advertido de las consecuencias de ponerse al volante sin disponer del permiso correspondiente, así como de permitir que otras personas conduzcan a sabiendas de que no cumplen los requisitos legalmente exigidos.

En este sentido, ha insistido en que conducir sin permiso no constituye una simple infracción administrativa, sino un delito, y ha recordado la importancia de la formación obligatoria para garantizar la seguridad vial. EFE

mma/vg/sgb

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