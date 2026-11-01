Illa replica a Feijóo que "nunca" será presidente y le acusa de atacar al catalán y la amnistía

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "nunca" será presidente de España, tras las palabras del líder popular asegurando que sin entender a Cataluña no se puede ser presidente del Gobierno, y le ha acusado de atacar el catalán y la amnistía.
"Primero contra el catalán, ahora contra la amnistía: curiosa manera de entender Cataluña", ha apuntado Illa este domingo en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
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En una entrevista concedida a La Vanguardia, Feijóo ha remarcado que no se puede ser presidente "sin entender, sin saber interpretar y sin tener compromisos explícitos" con Cataluña.
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