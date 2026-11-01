Illa replica a Feijóo que nunca será presidente de España porque no entiende Cataluña

Guardar

Barcelona, 1 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "nunca" será presidente de España porque no entiende Cataluña.

Lo ha hecho después de que Feijóo defendiera en una entrevista en La Vanguardia su proyecto territorial ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aseverando que "no se puede ser presidente de España sin entender Cataluña".

PUBLICIDAD

Como respuesta a estas declaraciones y a través de un mensaje en la red social X, Illa ha replicado a Feijóo: "Efectivamente. Por eso nunca serás presidente de España. Primero contra el catalán, ahora contra la amnistía: curiosa manera de entender Cataluña".

De hecho, en la misma entrevista, el líder del PP ha garantizado la reversión de las medidas de gracia concedidas a los dirigentes del 'procés': "Voy a derogar la ley de amnistía aunque no tenga ningún efecto jurídico concreto".

PUBLICIDAD

También en clave catalana, Feijóo ha señalado que Pedro Sánchez "ha decepcionado a los catalanes que confiaron en él. Le votaron, pero él no les ha correspondido".

También ha cargado contra la estrategia parlamentaria del independentismo, denunciando que "Sánchez se ha aprovechado de Junts para consolidar al PSC en Cataluña", al tiempo que ha alertado sobre el mapa vasco: "Hay tres maneras de votar a Bildu: una, votando al PSOE; otra, a Bildu, y otra, al PNV". EFE

PUBLICIDAD