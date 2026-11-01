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Homenajeadas en el cementerio de Jaén las víctimas del franquismo enterradas en una fosa

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Jaén, 1 nov (EFE).- Bajo el lema '90 años sin olvidar', el viejo cementerio de San Eufrasio de Jaén ha acogido este domingo un homenaje a las víctimas de la represión franquista enterradas en la fosa 702, que aguarda el inicio de los trabajos de exhumación.

La convocatoria ha estado promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén y en ella han participado partidos políticos de la izquierda, sindicatos y otros colectivos memorialistas.

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“Queremos mantener viva la memoria de quienes fueron represaliados durante la dictadura y reivindicar los valores de libertad y democracia”, ha señalado Miguel Ángel Valdivia, presidente de la Asociación de Memoria Histórica.

Valdivia ha valorado los 270.000 euros del Gobierno de España para los trabajos en la fosa 702 y la retirada del monumento, porque debajo “está la mayor parte de los fusilados por la dictadura franquista”.

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A continuación, empezará el protocolo y convenio de exhumación de las víctimas, que son 1.081. A esto hay que sumar la exhumación de la fosa 484 y otra que posiblemente se encuentre entre ésta y un muro, la fosa 548, según ha precisado Valdivia.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó que recordar a las víctimas del franquismo “es un acto de dignidad y de justicia” y que “no puede ser que todavía haya familias que estén buscando a sus seres queridos y no obtengan respuestas”.

Latorre mostró su “preocupación” por la situación en Andalucía, donde hay una “regresión” de las políticas de memoria democrática. “Mucho nos tememos que con el pacto de PP y Vox esa regresión se va a agravar”, apostilló. EFE

gd/av/jlp

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