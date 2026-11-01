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Hidalgo: "Los equipos de Jagoba te llevan al límite"

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A Coruña, 1 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, ve diferencias en el nuevo Osasuna de Jagoba Arrasate respecto al que arrancó la temporada bajo la dirección de Luis Miguel Ramis.

“Son equipos con dos ideas diferentes. Con Jagoba, Osasuna seguramente venga a buscarnos, será intenso, te atacará rápido. Cambia con respecto a Ramis, que tiene otras virtudes”, comentó el técnico deportivista.

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Además, Hidalgo considera que el pasado rojillo del técnico vizcaíno facilitará la adaptación de los jugadores a su estilo de juego.

“Jagoba estuvo no hace tanto tiempo, unos seis años, y hay una cantidad de jugadores que ya estaban en su época y ese periodo de adaptación será menor. Los equipos de Jagoba te llevan al límite, te estresan mucho. Siempre te obligan a estar muy concentrados sin balón porque no conceden demasiado. Él les da ese plus”, subrayó en rueda de prensa.

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Pese a que su equipo encadena seis jornadas sin ganar, el preparador del Dépor cree que están haciendo “muchas cosas bien”, incluso dijo que, a su juicio, están teniendo “mejor fútbol” que el año pasado durante “muchos momentos”.

“A partir de ahí, esos pequeños detalles en las áreas hay que cerrarlos algo más. Tenemos que seguir insistiendo. Hay que tener la conciencia de la cantidad de puntos que tenemos con las jornadas que van porque yo creo es una buena cantidad. Y tener toda esa dosis de realidad de la dificultad que tiene la Primera División”, avisó.

En este sentido, apuntó a la necesidad de “aumentar la eficacia”, especialmente en el área contrario.

“Esto va de ganar, de sumar de tres. Hay que cortar la dinámica de no ganar cuanto antes porque estamos viendo que todo se comprime porque los de la zona media-baja están ganando”, comentó.

Finalmente, Hidalgo no dio pistas sobre el posible regreso de Aubameyang ante Osasuna.

“Auba es un jugador, especial, diferente, por lo que nos da en el verde y fuera lo necesitamos cuanto antes. Él va dando pasos y nos marcará cuando puede volver, pero tampoco vamos a cometer ningún tipo de locura. Si lo vemos entrenar bien, cuando creamos que es el momento preciso, volverá”, concluyó. EFE

dmg/jpd

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