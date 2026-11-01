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Frente Amplio y Podemos pugnan en la JEC por la herencia de Sumar en el reparto de tiempos en RTVE

13/12/2023 La exministra de Igualdad, Irene Montero (1i) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (1d), durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La actriz Itziar Castro, conocida por participar en películas como 'Pieles' o 'Campeones' y series como 'Vis a vis', falleció el pasado viernes 8 de diciembre, en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años. Este homenaje ha sido organizado por parte de Bedelka Talent, la que era la agencia de representación de la artista, para que los amigos de la actriz puedan despedirla. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
13/12/2023 La exministra de Igualdad, Irene Montero (1i) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (1d), durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La actriz Itziar Castro, conocida por participar en películas como 'Pieles' o 'Campeones' y series como 'Vis a vis', falleció el pasado viernes 8 de diciembre, en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años. Este homenaje ha sido organizado por parte de Bedelka Talent, la que era la agencia de representación de la artista, para que los amigos de la actriz puedan despedirla. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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Los partidos del Frente Amplio (FA) y Podemos han empezado a competir en la Junta Electoral Central (JEC) por la herencia de la coalición Sumar que ambos compartieron en las elecciones generales de 2023 y que condiciona el reparto de tiempos en los informativos electorales y las franjas de anuncios gratuitos de propaganda electoral en la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre.

La JEC puso en marcha esta semana la comisión de partidos que deberá aprobar ese reparto de tiempos y de espacios de propaganda en medios públicos, que se distribuyen en función de los resultados de los anteriores comicios. Su primera reunión será el próximo 4 de noviembre, donde se espera conocer la propuesta que haga RTVE.

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Pero para confeccionar su propuesta de distribución de espacios y de tiempos informativos, RTVE se dirigió a la JEC para ver cómo repartía los derechos electorales de la coalición Sumar de 2023, pues ahora sus integrantes se han dividido ahora entre el Frente Amplio que encabeza Ada Colau, el partido Podemos que encabeza Irene Montero y otras formaciones locales.

Basándose en la doctrina de la JEC y viendo los perfiles de los diputados que lograron escaño en 2023, RTVE hace una primera atribución de escaños para cada partido (10 diputados a Movimiento Sumar, cinco a IU, cinco a Podemos, cuatro a Catalunya en Comú, y el resto para los demás).

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PODEMOS RECLAMA EL 20%

Pero Podemos considera que media docena de diputados de 2023 son independientes y por tanto no pueden adjudicarse a nadie, y que otros dos son de formaciones que no existen. Según su visión, en realidad sólo deben tenerse en cuenta 23 de los 33 diputados de 2023, con lo que a los 'morados' les correspondería un 21% de los derechos electorales de Sumar.

En cambio, Frente Amplio entiende que la cuota de Cataluña en Comú debe ser mayor, de cuatro a cinco diputados, y da por hecho que prácticamente todos los escaños, salvo los cinco de Podemos, corresponderían a su coalición.

De momento, la Junta Electoral Central ha dado el primer asalto a Frente Amplio, pues da un escaño más a En Comú en la propuesta de RTVE y niega el argumento de Podemos de contar como independientes a seis diputados de 2023. "La documentación aportada por la representación de Podemos no permite alcanzar una conclusión "indubitada e inequívoca" sobre la filiación como independientes de los seis diputados a los que se refieren sus alegaciones. Por tanto, parece adecuada la adscripción a las formaciones que propone RTVE", ha dictaminado.

Según recuerda, al calcular los derechos electorales de una coalición hay que dividir los votos cosechados por la coalición Sumar y dividir entre los diputados logrados y luego multiplicar esa cifra por el número de candidatos de la entidad política, que ahora concurre en solitario, que obtuvieron escaño. Y si alguno de los partidos que entonces formaron la coalición no concurre ni en coalición ni en solitario, sus votos y escaños se distribuirán entre las restantes.

PENDIENTES DEL PLAN DE RTVE

A ello cabe añadir que si no es posible prorratear los votos obtenidos por una candidatura de una coalición electoral, dado que estos se obtuvieron por el conjunto de ésta sin especificación de los que obtuvo cada formación política, el número de votos deberá repartirse por igual entre las formaciones políticas que integran la coalición".

El siguiente asalto será cuando llegue el Plan de cobertura Informativa de RTVE y su propuesta de espacios de propaganda. De entrada, la formación morada ya tiene anunciada su intención de pugnar por estar presentes incluso en los debates electorales, aunque sea compartiendo el atril con Frente Amplio.

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EuropaPress

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