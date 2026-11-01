Espana agencias

Feijóo ve "imprescindible pero insuficiente" que Puente dimita porque la mayor responsabilidad es de Sánchez

Imagen HZNAXLMRLRF7PKN57RGRJ33T2I
Guardar

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, considera "imprescindible, pero insuficiente" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dimita tras el accidente de trenes en Urda (Toledo) porque quien tiene una mayor responsabilidad en todo ello es Sánchez.

"No estamos hablando de un fallo puntual. España está en fallo sistémico. Todo funciona peor porque España está sin gestión y sin mantenimiento. Los trenes chocan por la misma razón que las carreteras están llenas de socavones, la vivienda es imposible o se produce un apagón", ha apuntado en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Por otra parte ha asegurado que no se puede ser presiente de España "sin entender, sin saber interpretar y sin tener compromisos explícitos" con Cataluña.

El líder del PP ha situado a Cataluña como una prioridad, además de destacar que su voluntad no es centralizar y sí hacer "que la autonomía funcione y que el Estado tenga presencia en Cataluña".

PUBLICIDAD

Para Feijóo, los catalanes pagan más impuestos que nadie, tienen el mayor porcentaje de ocupación ilegal de viviendas, es una de las zonas de mayores actos delictivos en comparación con el resto de España y "existe un déficit en la ejecución del presupuesto de obra pública en Cataluña".

Ante ello, se ha comprometido a ejecutar el presupuesto en Cataluña y a hacer un balance trimestral del grado de ejecución de las inversiones comprometidas: "Si en Rodalies decimos que vamos a invertir x, cuatro veces al año yo me presentaré aquí y explicaré el grado de ejecución".

Según Feijóo, no le cuesta interpretar a Cataluña porque fue presidente de Galicia durante 14 años, por lo que también conoce "el tema lingüístico, el sentimiento identitario y el cultural".

En su opinión, la mayoría de catalanes están decepcionados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que no les ha correspondido pese a haberle apoyado, y cree que muchos tampoco aguantan "esta atmósfera de tensión, de provocación, de crispación, de corrupción que está protagonizando".

VOX

"Y yo a esos socialistas decepcionados les pido que le den una oportunidad a un político constitucionalista y autonomista como yo", ha reclamado Feijóo, que le sorprende que el líder de Vox, Santiago Abascal, considere que se mete en el terreno de Vox por poner en su lista a nombres como el de Cayetana Álvarez de Toledo o el de Xavier García Albiol.

Tras dejar claro que el PP "no ha fichado a nadie de Vox", ha justificado el acuerdo de su partido con los de Abascal para el Senado para lograr que haya un cambio político en España porque, a su juicio, es imprescindible y democráticamente necesario.

El único cordón sanitario que ponen, ha aclarado, es con Bildu pero no con Vox, tras constatar que es la tercera fuerza política de España, ni con los partidos de ámbito autonómico "que quieran hablar dentro de la Constitución".

PNV Y JUNTS

Sobre el PNV, cree que ha perdido la maniobrabilidad que tenía para entenderse con el PP, y considera que Junts cometió el error de hacer presidente a Sánchez y éste "se ha aprovechado de Junts para intentar consolidar la presidencia del PSC en Cataluña".

"Dicho esto, he de decir que con Junts sí hemos mantenido una línea de intercambio de pareceres en determinadas votaciones importantes en el Congreso. Y al final ha sido Junts, que no el PNV, el que votó a favor de que Sánchez no pudiera convalidar según que reales decretos leyes", ha añadido.

RODALIES

Al preguntársele si está de acuerdo con el traspaso de Rodalies a Catalunya, ha respondido que no sabe si esto interesa a la Generalitat porque "es una enorme necesidad de inversión y una enorme complejidad en la gestión".

"A mí esto de recibir unos servicios deficitarios, eso ya lo recibió Cataluña en la transferencia de la sanidad y desde ese momento la Generalitat, y lo digo porque yo gestioné el Insalud, empezó a tener problemas financieros", ha destacado.

CATALÁN

En relación a qué hará en materia lingüística en Cataluña, ha recalcado que está planteando que se cumplan las leyes porque "hay una sentencia reiterada de un mínimo de castellano en las aulas que habla de un 25%".

"Yo vengo de una comunidad autónoma donde buscamos un sistema de equilibrio lingüístico donde el 50% de los casos se imparte en gallego y el otro 50% en castellano. Y hoy se habla más gallego en Galicia que catalán en Cataluña".

FINANCIACIÓN

Sobre si comparte que Cataluña arrastra un déficit de financiación, ha señalado que el sistema de financiación hay que actualizarlo, por lo que si es presidente querrá hablar con los presidentes autonómicos "de ingresos y de gastos, porque si no, lo otro es mentir a la gente".

También ha insistido en que, en caso de gobernar, derogará la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática porque considera que no une a los españoles y sí "reabrir heridas".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Ya han recibido el alta 79 de los heridos que llegaron a ser atendidos tras el accidente

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Más de 300 migrantes llegan a El Hierro en dos cayucos tras seis días de travesía desde Gambia

Según los datos del Ministerio del Interior, las llegadas a Canarias han bajado este año un 33,5%

Más de 300 migrantes llegan a El Hierro en dos cayucos tras seis días de travesía desde Gambia

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Así ha sido la boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez: dos vestidos personalizados, un enclave muy especial y los invitados

La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este sábado en la Finca La Montaña, en Aranjuez

Así ha sido la boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez: dos vestidos personalizados, un enclave muy especial y los invitados

“No quería envejecer en una residencia”: así es la cooperativa que ha transformado un antiguo hotel en viviendas para personas mayores

Aurora Moreno ha decidido sumarse a este proyecto en de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde unas 40 personas vivirán con autonomía y decidirán en asamblea cómo transcurrirá su vejez

“No quería envejecer en una residencia”: así es la cooperativa que ha transformado un antiguo hotel en viviendas para personas mayores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

ECONOMÍA

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario