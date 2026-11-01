Espana agencias

Fallece a los 34 años la norirlandesa Mageean, excampeona europea de 1.500 metros

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La mediofondista norirlandesa Ciara Mageean, campeona europea de 1.500 metros en Roma, ha fallecido este domingo a los 34 años víctima de un cáncer, informó su familia.

La atleta, de Portaferry, había revelado en julio del pasado año que padecía un cáncer que no ha podido superar. "A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La echaremos mucho de menos", publicó la familia.

PUBLICIDAD

Olímpica en 2016 y 2020 y que no pudo competir en 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles, ganó el oro en la prueba reina del mediofondo en la capital italiana, así como también fue plata en dicha distancia en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

Desde muy joven mostró su talento. Fue subcampeona mundial de 1.500 metros en el Campeonato universal de 2010 y en los Europeos juveniles de 2011.

PUBLICIDAD

Una grave lesión de tobillo le impidió competir en los Juegos de Londres 2012, pero tras ser operada volvió al primer plano con un bronce en los Europeos de Amsterdam 2016 y el mismo metal en los Europeos de pista cubierta de 2019, así como al rebajar el récord irlandés de 1.000 de un mito como Sonia O'Sullivan, que llevaba en vigor 27 años, así como, años después, el de 1.500.

En 2023 fue cuarta en la final de los Mundiales de Budapest, puesto que fue la antesala de su título continental en Roma. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

La empresa aclara que aún está en elaboración y recuerda que las condiciones de circulación las establece la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

BTS ha impuesto récords mundiales y transformado la dinámica de la industria musical al redefinir el modo en que los fans inciden en el K-pop, consolidándose como los máximos exponentes del género

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

Esta sencilla prueba de fuerza permite detectar señales de pérdida muscular y evaluar la capacidad física

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo

El cineasta va a pasar una temporada en la capital española rodando su 51.ª película, una comedia española patrocinada por la Comunidad de Madrid

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario