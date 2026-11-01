Fallece a los 34 años la norirlandesa Mageean, excampeona europea de 1.500 metros

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La mediofondista norirlandesa Ciara Mageean, campeona europea de 1.500 metros en Roma, ha fallecido este domingo a los 34 años víctima de un cáncer, informó su familia.

La atleta, de Portaferry, había revelado en julio del pasado año que padecía un cáncer que no ha podido superar. "A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La echaremos mucho de menos", publicó la familia.

PUBLICIDAD

Olímpica en 2016 y 2020 y que no pudo competir en 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles, ganó el oro en la prueba reina del mediofondo en la capital italiana, así como también fue plata en dicha distancia en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

Desde muy joven mostró su talento. Fue subcampeona mundial de 1.500 metros en el Campeonato universal de 2010 y en los Europeos juveniles de 2011.

PUBLICIDAD

Una grave lesión de tobillo le impidió competir en los Juegos de Londres 2012, pero tras ser operada volvió al primer plano con un bronce en los Europeos de Amsterdam 2016 y el mismo metal en los Europeos de pista cubierta de 2019, así como al rebajar el récord irlandés de 1.000 de un mito como Sonia O'Sullivan, que llevaba en vigor 27 años, así como, años después, el de 1.500.

En 2023 fue cuarta en la final de los Mundiales de Budapest, puesto que fue la antesala de su título continental en Roma. EFE