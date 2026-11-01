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El Sporting de Portugal anuncia la salida del técnico Rui Borges

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Lisboa, 1 nov (EFE).- El Sporting de Portugal anunció este domingo la salida del entrenador Rui Borges, quien al frente del equipo lisboeta conquistó la Liga y la Copa de Portugal en la temporada 2024/25.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó de que ha iniciado conversaciones con Borges "con vistas a la rescisión de su contrato de trabajo".

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Mientras, el equipo será dirigido de forma interina por el responsable del filial, Tiago Fernandes, que ya estará en el banquillo en el partido de este martes en la Liga de Campeones frente al Shakhtar Donetsk ucraniano.

En su nota, los 'leones' también han señalado que anunciarán "en breve al nuevo entrenador del primer equipo de fútbol", que según la prensa portuguesa sería Paulo Fonseca, actualmente en el Lyon.

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Rui Borges, de 45 años, abandona el Sporting, en el que militan los españoles Iván Fresneda y Santi Altimira o el colombiano Luis Suárez, tras un comienzo de temporada irregular, en el que ocupa la tercera posición en la Liga Portugal, a nueve puntos del líder, el Oporto.

Borges tomó las riendas del equipo en 2024 en sustitución de João Pereira, quien, a su vez, había sido elegido para ocupar el cargo tras la marcha de Rúben Amorim al Manchester United, pero que solo duró ocho partidos.

En su primer año, conquistó la Liga y la Copa de Portugal, el primer doblete del club en 23 años, mientras que en el segundo no logró el objetivo de revalidar el título de liga y cayó derrotado en la final de la Copa ante el Torreense, de segunda división.

Sin embargo, la temporada quedó marcada por la mejor actuación del Sporting en la Liga de Campeones, donde cayó en cuartos de final.

A lo largo de su carrera, Rui Borges ha entrenado a equipos como el Vitória de Guimarães, el Moreirense o el Nacional de Madeira. EFE

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