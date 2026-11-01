El PSOE mantiene a casi la mitad de los cabezas de lista al Congreso, incluidos colaboradores de Santos Cerdán

24/06/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe el aplauso de la bancada socialista durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación política tras el avance de las investigaciones contra su esposa, el 'caso Leire' y el expresidente Zapatero, además de la condena del Tribunal Supremo al exministro Ábalos, a su asesor, Koldo, y al empresario Víctor de Aldama. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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El PSOE ha presentado unas candidaturas electorales para las generales del 29 de noviembre en las que se mantiene casi la mitad de los cabezas de lista al Congreso de los Diputados que se presentaron en julio de 2023, incluidos varios colaboradores del exdiputado y exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que fue apartado por presunta corrupción y está siendo investigado por la Justicia.

De los 52 cabezas de lista a la Cámara Baja repiten 22, un 42% mientras que el resto son nuevas incorporaciones o diputados que ya aparecían en puestos más bajos de las listas y ascienden al primer lugar.

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Entre los que vuelven a aparecer están Javier Cendón, secretario provincial de León y Manuel Arribas, ambos diputados muy cercanos a Santos Cerdán hasta que fue expulsado de la dirección del PSOE y entró en prisión provisional, investigado por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública en una investigación que sigue en marcha en la Audiencia Nacional.

El propio Cerdán fue 'número uno' por Navarra hace cuatro años, puesto que ahora ocupa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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Cendón incluso fue apartado de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, donde ejercía como secretario de Ciencia, Innovación y Universidades, en la remodelación acometida justo después de la salida de Cerdán. Pero Sánchez le ha recuperado de nuevo y le eligió como nuevo secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en sustitución de Montse Mínguez, que dimitió por las críticas a los negocios inmobiliarios de su pareja.

JUANFRAN SERRANO 'NÚMERO DOS' POR JAÉN

También vuelve a quedar incluido en las listas Juanfran Serrano, el principal colaborador de Cerdán como su adjunto a la la Secretaría de Organización. En las generales de 2023 concurrió como cabeza de lista y en esta ocasión estuvo cerca de repetir, pero a última hora fue relegado al segundo puesto, en el que también tiene opciones de conseguir escaño.

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El comité provincial de Jaén aprobó en primera instancia una propuesta de listas en la que Serrano aparecía como número 1, pero la dirección autonómica de María Jesús Montero corrigió esta decisión y le colocó en segundo lugar en favor de Isabel Uceda "para propiciar la paridad" en las listas andaluzas, según alegaron.

CAEN HISTÓRICAS COMO NARBONA Y LEAL

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, vuelve a encabezar la candidatura por Madrid, en una lista con varios ministros en puestos de salida, como Margarita Robles de 'dos', Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska.

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Por el contrario se caen socialistas históricas como la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, --que recientemente tuvo que declarar como testigo en el caso que investiga a la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez-- y la diputada Isaura Leal, esposa de Juanma Serrano, también vinculado a Díez durante su etapa al frente de Correos.

PUENTE EN VALLADOLID Y ARMENGOL EN BALEARES

Otros altos cargos que encabezan listas igual que en julio de 2023 son la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, en Baleares; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por Ciudad Real y el titular de Transportes, Óscar Puente --en el centro de las críticas tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)--, en Valladolid.

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El portavoz parlamentario, Patxi López, será de nuevo el candidato por Vizcaya, igual que la diputada Rafaela Romero en Guipúzcoa y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en esta comunidad.

En Cataluña, el diputado Marc Lamuá vuelve a presentarse por Gerona y en Lérida iba a repetir Montse Mínguez, pero su dimisión en plena precampaña dejó paso a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lérida Cristina Morón.

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EN CASTILLA Y LEÓN REPITEN TODOS

En Castilla y León, además de Puente, Cendón y Arribas, repiten los cabeza de lista en todas las provincias: la exportavoz de la Ejecutiva Federal Esther Peña en Burgos; David Serrada en Salamanca; José Luis Aceves en Segovia; Luis Rey en Soria, Antidio Fagúndez en Zamora y también Luz Martínez Seijo en Palencia.

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Esta última impuesta por Ferraz en un movimiento que generó un profundo malestar y provocó la dimisión en bloque de toda la lista, obligando a encontrar nuevos candidatos para acompañar a Martínez Seijo.

En La Rioja los socialistas optan otra vez por Elisa Garrido, que forma parte del equipo de la actual Secretaría de Organización liderada por Rebeca Torró y en Aragón, por Begoña Nasarre en Huesca y Herminio Sancho en Teruel.

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La renovación es casi total en Andalucía y solo queda Gabriel Cruz (Huelva) de los primeros candidatos y en Las Palmas concurre otra vez Dolores Corujo.