El presidente del Ceuta renuncia al cargo porque necesita "descansar y sanar las heridas"

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Ceuta, 1 nov (EFE).- El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, anunció este domingo su renuncia al cargo al indicar que lo ha puesto a disposición de su directiva y de la afición, ya que necesita "respirar un poco, descansar y sanar las heridas" después de diez años al frente del club, al que ha llevado desde la Tercera RFEF hasta LaLiga Hypermotion.

Hamido comunicó esta decisión en una comparecencia en la sala de prensa del estadio Alfonso Murube tras la derrota del Ceuta ante el Sporting de Gijón (0-2) que lo ha dejado como colista de la clasificación con sólo 5 puntos en su casillero.

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"Amo al Ceuta con locura, han sido diez años que no se pueden describir con palabras, pero también amo a mi familia y me duele mucho verlos sufrir", afirmó el dirigente ceutí.

Luhay Hamido, que anunció que este domingo por la noche se reunirá con los miembros del club para darles a conocer su decisión, indicó que, "a partir de hoy, ojalá alguno quiera dar el paso" de asumir la presidencia.

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"Yo necesito respirar un poco y estar con mi mujer y mi hijo, además de que necesito hacer otras cosas, descansar un poco y sanar las heridas", recalcó, y añadió: "Soy el único responsable del club, lo afronto y lo asumo, y es el momento de poner mi cargo a disposición de la junta directiva porque es lo justo".

Hamido, quien no admitió preguntas, subrayó: "Ojalá algún valiente sea capaz de asumir la responsabilidad y, si no hubiese nadie, el Ceuta no estará solo porque seguiré aquí desde la presidencia o desde la grada".

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Dejó claro que es una decisión "meditada" después de que el año pasado "fuera muy duro" y consideró que en este momento el club "necesita otra energía" porque él no va a "cambiar de entrenador, de director deportivo ni de plantilla".

También dio las gracias a la afición caballa "por llevar al equipo en volandas, así como por la fuerza y la capacidad de superación, además del cariño mostrado estos diez años". "Siempre AD Ceuta", concluyó. EFE

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