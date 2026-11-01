El menor detenido por mensajes de Blocus Valencia pasa a disposición de la Fiscalía

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València, 1 nov (EFE).- El menor detenido por su relación con el grupo o movimiento Blocus Valencia por la distribución de mensajes para entrar en otras aplicaciones y chats pasará a disposición de la Fiscalía de Menores durante la mañana de este domingo, según informan a EFE fuentes de la Fiscalía provincial de Valencia.

Esta detención, de la que informaron este sábado fuentes próximas a la investigación, se suma a otras anteriores, tras las cuales dos juzgados han decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza a dos de ellos por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus, uno de ellos el presunto cabecilla o fundador de este movimiento en España.

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Para otro detenido, también menor, este de 17 años, que contaba con antecedentes policiales y que cumplía condena en régimen abierto, considerado el creador de los canales de comunicación Blocus Vlc en los que se instigaba a saquear comercios de la ciudad, la Fiscalía de Menores decretó su internamiento en un centro especializado como medida cautelar.

En los últimos días se han realizado estas tres detenciones, a las que se ha sumado este sábado una nueva detención, la cuarta en Valencia, según recordó ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes.

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La convocatoria de posibles disturbios este sábado relacionadas con el canal 'Blocus Vlc' ha motivado el despliegue de un dispositivo policial en el centro de la capital valenciana, que concluye la mañana de hoy domingo, sin que en la tarde del sábado se produjeran incidentes destacados. EFE