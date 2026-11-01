El español Pablo Ereño consigue la tarjeta del DP World Tour 2027

Madrid, 1 nov (EFE).- El golfista español Pablo Ereño ha conseguido la tarjeta del DP World Tour 2027 al concluir en la séptima plaza del ranking de la Road to Mallorca, completado tras la disputa de la Gran Final del HotelPlanner Tour disputada en el Club de Golf Alcanada.
El madrileño quedó séptimo en el citado ranking, dentro de los quince primeros que dan el salto al circuito superior la próxima temporada informa la Real Federacion Española de Golf.
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La Gran Final, último torneo del año del HotelPlanner Tour, terminó con triunfo del francés Julien Sale, mientras que el danés Hamish Brown encabezó la clasificación del 'Road to Mallorca'. EFE
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