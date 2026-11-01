El detenido en el centro de València por su relación con Blocus tiene 16 años

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València, 1 nov (EFE).- El menor detenido el sábado por su relación con el movimiento Blocus tiene 16 años, llevaba guantes y prendas para tapar su rostro y fue arrestado sobre las 18:15 horas del sábado en el centro de València, en la zona donde se había desplegado un amplio dispositivo policial, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Al menor se le considera responsable de la difusión inicial a través de redes sociales del cartel de Blocus en el que se animaba a otras personas a unirse al grupo y fue arrestado en la calle Xàtiva, en las inmediaciones de la plaza de toros.

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Los agentes identificaron en esta zona a un total de 440 personas y levantaron seis actas por tenencia de armas, siete por drogas y otra por falta de respeto a agente de la autoridad.

Además, intervinieron nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas, entre otros efectos. EFE