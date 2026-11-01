El comercio de Barcelona valora el "ejemplar" dispositivo policial que frenó a Blocus

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Barcelona, 1 nov (EFE).- La asociación de comerciantes Barcelona Oberta ha valorado este domingo "el ejemplar" dispositivo policial desplegado ayer sábado en la capital catalana, con el que se blindó la ciudad para impedir los disturbios y saqueos convocados en las redes sociales por el grupo digital Blocus.

Centenares de agentes de los Mossos y de la Guàrdia Urbana armaron ayer tarde un férreo blindaje del centro de Barcelona y los accesos al mismo en transporte público para evitar que se celebrasen, al menos, tres concentraciones y saqueos convocados para este sábado por Blocus, en la línea de los ocurridos el 24 de octubre.

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Barcelona Oberta señala este domingo en un comunicado que el dispositivo policial garantizó "la seguridad del comercio, de los clientes y de los trabajadores".

La agrupación de comerciantes incide en la "tranquilidad" con la que se desarrolló la jornada "y agradece la coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana" de la ciudad.

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Durante la mañana del sábado, explica, los ejes comerciales de Portal de l'Angel, Via Laietana, Pelai, Passeig de Gràcia y Diagonal, cuyos establecimientos blindaron sus escaparates con maderas y elementos de hierro, "registraron una afluencia de visitantes similar" a la de otros sábados.

A primera hora de la tarde, agrega, algunos establecimientos, principalmente grandes cadenas, "avanzaron el cierre, siguiendo las indicaciones de sus organizaciones y en coordinación con las tiendas de otras ciudades".

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Según Barcelona Oberta, "esta decisión respondió principalmente a la previsión de una menor afluencia de clientes".

El presidente de la organización comercial, Gabriel Jené, ha afirmado, por su parte, que desde la asociación "entienden la prudencia de algunas cadenas y franquicias de proteger sus establecimientos y avanzar la hora de cierre".

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La entidad expresa en el comunicado "su satisfacción" por el desarrollo de la jornada y agrace "el apoyo y la coordinación del Ayuntamiento de Barcelona".

"La entidad -agrega- hace extensivo su agradecimiento a los Mossos y a la Guàrdia Urbana, a los que felicita por un dispositivo que considera ejemplar y que contribuyó a preservar la tranquilidad en los principales ejes comerciales de la ciudad". EFE

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