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El Boca derrota al River (1-0) en el superclásico y sigue en la pelea por el título

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Buenos Aires, 1º sep (EFE).- El Boca Juniors derrotó este domingo por 1-0 al River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en La Bombonera, en la penúltima jornada del Torneo Clausura.

Con un gol de Lautaro Di Lollo (m.27), el Xeneieze festejó el triunfo ante su público y un eterno rival que terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta (m.9) y Gonzalo Montiel (m.79).

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Tras este triunfo, el Boca recupera el liderato de la tabla anual con 60 puntos, uno más que el Rosario Central, que el viernes ganó por 1-2 al Sarmiento en Junín, y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dependerá de lograr un triunfo en la última jornada ante el Defensa y Justicia para quedarse con el título.

Además, el Boca está en la final de la Copa Sudamericana, que jugará el 21 de noviembre ante el Atlético Mineiro en Barranquilla, y deberá disputar el 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina contra el Banfield.

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Asimismo, con este triunfo el Boca aseguró su clasificación para la Copa Libertadores del año próximo y quedó en el segundo lugar de la Zona A detrás del líder Instituto de Córdoba, que este sábado empató 3-3 en su visita al Estudiantes de La Plata.

El River Plate, por su parte, se quedó con 23 unidades en la Zona B y deberá esperar a la última jornada ante el Aldosivi en Mar del Plata para garantizar su clasificación a la segunda fase del Torneo Clausura, único título al que puede aspirar este año. EFE

(foto)

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