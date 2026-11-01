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Descubren en Lleida la fosa inédita de un maqui, víctima “ignorada” por la dictadura

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Paula Padilla Argelich

Barcelona, 1 nov (EFE).- Una investigación ha descubierto en el cementerio de Vilac, en la Val d'Aran (Lleida), la fosa inédita de un maqui que participó en la operación de 1944 con la que la guerrilla pretendía derrocar al régimen franquista. Una víctima "ignorada" por la dictadura, de la que se perdió el rastro.

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“Estaba revisando los registros parroquiales para otros estudios y de repente vi una partida de defunción de un hombre que había sido enterrado ese noviembre en Vilac y que llevaba una faja tricolor republicana con las siglas de las fuerzas de resistencia”, relata a EFE el historiador Joan Carles Riera Socasau, autor del hallazgo.

Según Riera, las víctimas que dejó la operación en el bando nacional sí se documentaron debidamente en registros civiles y parroquiales, pero los nombres de los guerrilleros, en su mayoría, no constan por la “negativa” de la iglesia y de los jueces del momento a investigar sus identidades: “Eran rojos y sus nombres fueron ignorados”.

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El trabajo del historiador, encargado por la Dirección General de Memoria Democrática del Departamento de Justicia, documenta las cuatro fosas de la postguerra situadas en la comarca fronteriza, en los cementerios de Es Bòrdes, Vilac, Vielha y Unha, donde fueron enterrados tanto soldados como guerrilleros fallecidos durante aquel episodio.

Operación Reconquista, la única con fosas

Conocida como Operación Reconquista de España, la incursión de octubre de 1944 en la Val d’Aran de unos 4.000 maquis procedentes de Francia consiguió controlar al inicio algunas poblaciones de la zona noroccidental, pero acabó fracasando al ser abatida por el ejército franquista, que había sido avisado del operativo.

Los enfrentamientos acabaron con la vida de cerca de 130 maquis y más de 30 soldados, apuntan algunos estudios históricos, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos que vivió la comarca y el único que dejó fosas comunes.

Si bien hasta ahora se sabía que las fosas de los cementerios de Es Bòrdes, Vielha y Unha correspondían a dicho episodio, se desconocía que en el de Vilac también había una fosa, que actualmente está bajo uno de los muros de ampliación del camposanto, modificado entre 1960 y 1961 para reubicar su entrada.

Según ha podido reconstruir Riera mediante los diarios de los batallones, las montañas de Vilac fueron escenario del combate donde murió este guerrillero, de unos 30 años. Su cadáver fue encontrado días después del enfrentamiento cerca del estanque de Vilac y enterrado -sin identificar- en el cementerio de la localidad.

El historiador, que no tenía ninguna pista anterior sobre esta fosa, la localizó gracias a la información anotada por el cura Víctor Aleu en el registro parroquial, donde también constaban detalles sobre la ubicación y las características de la sepultura del guerrillero.

La muerte, sin embargo, no consta en el Registro Civil ni tampoco en ningún expediente judicial de la época, una escasez de información vinculada a la falta de interés que Riera también ha detectado en el resto de fosas de la zona, asegura.

“Cuando enterraron a los maquis que murieron en Es Bòrdes, había otros maquis en el pueblo y no costaba nada preguntarles cómo se llamaban las víctimas para hacerlo constar en alguna parte”, opina el investigador en referencia a otra de las fosas donde también sepultaron a soldados, en su caso todos identificados.

Más allá de la discriminación que sufrieron los restos de maquis en los cementerios, se da la circunstancia de que la mayoría fueron enterrados en el mismo lugar donde murieron o sus restos fueron abandonados en la montaña, lo que explicaría que tampoco consten en los registros y hace todavía más difícil su rastreo, señala Riera.

“Ahora es prácticamente imposible encontrarlos”, lamenta el historiador, a la vez que deja la puerta abierta a que en algún momento, de manera casual o a partir de testigos orales y nuevos documentos escritos se consiga dar con alguno de ellos.

Los resultados de su estudio, que también ha descartado por falta de evidencias la existencia de la fosa en Es Colomies hasta ahora presente en los registros, ya han sido incorporados al mapa de fosas de la Generalitat de Catalunya, clave para determinar las prioridades de posibles exhumaciones futuras. EFE

ppa/mg/ros

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