De las dudas de City e Inter a los lideratos de Arsenal y Lazio

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Iñaki Dufour

Madrid, 1 nov (EFE).- Derrotados tanto el Manchester City como el Inter el sábado, el Arsenal y el Lazio aprovecharon el momento este domingo, tomaron el liderato cada uno en sus respectivos países y transmitieron a todos una ambición ya de por sí evidente, mientras el Bayern Munich y el París Saint-Germain mantienen su dominio en Alemania y Francia.

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No fue una victoria más del Arsenal. Catorce años después, el equipo de Mikel Arteta ganó 0-1 en Anfield. Una reafirmación contundente para el vigente campeón, que triunfó con un gol de Kai Havertz, soportó la ofensiva del Liverpool y retomó la cima de la tabla con un margen de tres puntos con nueve jornadas. Es un paso adelante.

Porque el City, de repente, se ha caído. Dos derrotas consecutivas son una secuencia inesperada para un equipo que lo había ganado todo. Este sábado, además, fue doblegado en su terreno por el Brighton, un equipo que ya no es una simple revelación, sino algo más: su tercer puesto y sus 19 puntos, a dos del City y a cinco del líder, son una señal inequívoca. Yasin Ayari fue el goleador único del triunfo, en el minuto 11, por 0-1.

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No hay reacción en el Manchester United. Y no se sabe si habrá futuro en el equipo para Michael Carrick, el entrenador sostenido hace una semana contra la tormenta de sus propios resultados. Su continuidad está en el aire. La derrota 2-0 con el Chelsea puede ser definitiva para su despido. En la vuelta al once y el 'perdón' de Bruno Fernandes, Morgan Rogers y Cole Palmer superaron a los Diablos Rojos, con diez desde el minuto 63 por la expulsión de Lisandro Martínez, cada vez más discutido.

El Chelsa de Xabi Alonso, vencedor de tres de las últimas cuatro jornadas, es cuarto, todavía a ocho puntos de la primera plaza.

Y crece el Tottenham, que ha ganado sus últimos tres encuentros ligueros. Se acerca a las posiciones de la Liga de Campeones tras imponerse por 2-0 al Crystal Palace. Tiene los mismos doce puntos que el Aston Villa, que avista el Camp Nou en la Liga de Campeones en la mitad de la tabla. Este sábado, el bloque de Unai Emery igualó a uno contra el Fulham de Álvaro Arbeloa, tan solo dos puntos por encima del descenso.

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En Italia, al mismo tiempo, el Inter perdió el derbi y el liderato. Fue su primera derrota. Dolorosa y contra el Milan, que le tiene tomada la medida. No le ha ganado en ninguno de sus últimos ocho enfrentamientos. El equipo 'rossonero', además, venció en cada uno de los cuatro últimos duelos con el Inter, este sábado por 3-1.

Todos los goles fueron en la primera parte. Los dos primeros del Milan, obra de Christian Pulisic en el minuto 4 y Adrien Rabiot en el 10. En ambos participó Diego Moreira, que, tras el 2-1 de Alessandro Bastoni, repuso los dos tantos de diferencia con el 3-1. Un impulso para el grupo de Ruben Amorim: recupera crédito y posibilidades.

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La derrota del Inter la aprovechó el Lazio, el nuevo líder de la competición, tres puntos por encima del segundo. Fue una remontada en su estadio contra el Cagliari. M'Bala Nzola exigió dos goles al conjunto celeste, que se impuso por medio de Gustav Isaksen, con el 1-1, y Andrea Pinamonti, con el definitivo 2-1 en el minuto 83.

No desiste el Roma, que lo sigue de cerca. En 37 minutos, con cuatro goles, solucionó su visita al Udinese, que recortó el marcador en el segundo tiempo hasta el 2-5 final. Aún es invencible en la presente temporada el conjunto de Gian Piero Gasperini, tercero en la tabla.

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Es cuarto el Como, ganador por 1-0 al Venecia, mientras Juventus y Nápoles siguen lejos: a 11 y 14 puntos de la cima, respectivamente, tras la victoria por 2-0 del primero sobre el segundo en su enfrentamiento dominical.

En Francia, el liderato del París Saint-Germain, estrenado el pasado lunes, transmite firmeza de nuevo. El 1-5 al Le Havre fue una declaración más de intenciones, con tres de los goles de Achraf Hakimi, además asistente en otro. Ganó cuando quiso el vigente campeón francés y de Europa, que remontó un 1-0 en contra a toda velocidad y que tiene dos puntos de renta sobre el Lille, segundo tras el 1-0 al Lens y la derrota del Rennes.

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El Lyon, que doblegó 2-0 al Angers, es tercero, a tres puntos del líder. A la misma distancia está el París FC, que goleó por 3-1 al Mónaco. El equipo dirigido por Filipe Luis pierde fuerza y puntos: no ha ganado ninguna de las últimas cuatro jornadas y hasta lo ha superado el Marsella, sexto. Suma cuatro triunfos seguidos.

No ganó el Bayern Múnich, enfrentado en 'Der Klassiker' con el Borussia Dortmund, pero también por el liderato de la Bundesliga. Todo sigue igual para los dos, con 18 puntos, sin una sola derrota, con cinco victorias y tres empates y con mucho por disputar, pero con una sensación amarga del Bayern y de éxito de su adversario.

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Es lo que tiene el empate en el minuto 89 de Fabio Silva en Múnich. Un buen remate cruzado con la derecha, después de un balón suelto en el área, que rescató un punto para el Borussia Dortmund y remarcó la frustración que sintió el Bayern al final del encuentro. Hizo muchos méritos para ganar, con 4,85 de goles esperados. Y sólo empató.

Pero, además, más allá de los goles de Konrad Laimer y Dayot Upamecano respondidos por Serhou Guirassy y el contado de Fabio Silva, Harry Kane falló un penalti y el Bayern sufrió dos lesionados más (Serge Gnabry e Ismail Saibari) que añadir a Manuel Neuer, Jamal Musiala y Luis Díaz.

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También está pendiente de Michael Olise, que padeció un golpe, camino de la visita en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid.

El 2-2 del Clásico alemán fue el mejor resultado posible para el Friburgo, la tercera vía actual en este curso. Pese a sus dos derrotas en las dos anteriores jornadas, el triunfo por 1-2 ante el Augsburgo, con remontada, lo sostiene a tan solo dos puntos de la cima. A tres están el Leipzig, ganador por 0-2 ante el Schalke, y el Werder Bremen, vencedor por 2-0 frente al Hoffenheim. Son los cinco primeros de la clasificación. EFE