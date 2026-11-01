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David Alonso destaca que pudo "mantener la presión" y "conseguir la victoria"

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El hispanocolombiano David Alonso (Kalex), vencedor del Gran Premio de Malasia de Moto2, ha destacado que no está "acostumbrado a este tipo de carreras", pero que al final pudo "mantener la presión" y "conseguir la victoria".

Alonso explicó en la nota de prensa de CFMoto, su equipo, que le pasó "de todo", pues en la parrilla de salida empezó a "sangrar por la nariz", algo que le suele ocurrir cuando hay "cambios de temperatura", pero ha resaltado que no sabía "cuándo iba a parar".

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David Alonso ha señalado que en esta carrera era muy importante "cambiar los mapas de potencia", pero no funcionó el botón de cambio, así que tuvo que adaptarse y pilotar sin él.

Además, ha puesto de relieve que casi tiene la misma caída que en Alemania, pero que se mantuvo sobre la moto, aunque le saltó el 'airbag' del mono de cuero y, cuando se "deshinchó", trató de tirar de nuevo.

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Como la mayoría de los pilotos, tuvo un recuerdo para las víctimas y heridos del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y dijo que espera que "esta carrera sirva para que todos los afectados por el accidente de Toledo hayan podido desconectar un poco". EFE

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