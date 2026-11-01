Danubio y Progreso, dos campeones uruguayos, descienden a la Segunda División

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Montevideo, 1 nov (EFE).- Danubio y Progreso, dos de los equipos que a lo largo de su historia han conquistado el Campeonato Uruguayo de Primera División, descendieron este domingo a la Segunda División Profesional tras caer en los partidos que disputaron por la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

Obligado a al menos sumar un punto para mantener opciones, Danubio perdió por 1-2 frente a Nacional en un encuentro que se le escapó sobre la hora y cuando se había lanzado al ataque en busca del tanto que le diera la victoria.

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Maximiliano Gómez abrió el tanteador para el Tricolor cuando se jugaban 23 minutos de la primera parte y Enzo Cabrera anotó el empate a los 37.

A falta de dos minutos para el cierre, el exdelantero de Celta de Vigo y Valencia marcó el segundo de Nacional, que promete seguir luchando por el título hasta el final y ahora espera por una derrota de Liverpool.

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En otro de los partidos de la jornada, Defensor Sporting venció por 0-2 a Progreso con un tanto de Erico Cuello a los 47 minutos y otro de Nicolás Wunsch a los 83.

Con estos resultados, Progreso y Danubio abandonan el círculo de privilegio en 2027, mientras que el equipo que los acompañará quedará definido en la última fecha.

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El ya descendido Danubio es junto a Defensor Sporting uno de los equipos que más veces conquistó el Campeonato Uruguayo de Primera División tras los dos grandes al haberlo ganado en cuatro oportunidades. Lo hizo en las temporadas 1988, 2004, 2006-2007 y 2013-2014.

Progreso lo ganó en 1989 y su título está enmarcado en el conocido como 'Quinquenio de los chicos', en el que Defensor Sporting, Danubio, el 'Gaucho', Bella Vista y nuevamente Defensor Sporting fueron campeones y dejaron sin festejar a Nacional y Peñarol. EFE

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