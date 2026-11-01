Costa Adeje Tenerife busca ante el Athletic una victoria que le acerque a la quinta plaza

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Santa Cruz de Tenerife, 1 nov (EFE).- El Costa Adeje Tenerife buscará este domingo ante el Athletic Club su segunda victoria como local de la temporada, un resultado que le permitiría recortar distancias con el conjunto vasco, quinto clasificado, y situarse a un punto de esa posición.

El equipo que dirige Yerai Martín recuperará para esta jornada a las sancionadas Henar Muiña y Patri Gavira, dos piezas importantes en el esquema del técnico guipuzcoano que reforzarán la parcela defensiva del conjunto blanquiazul.

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Las tinerfeñas afrontan el encuentro en el Rodríguez López después de encajar una derrota ante el Real Madrid, en un partido marcado por la polémica acción del segundo gol madridista.

La colegiada, tras revisar dos veces la jugada, dio por válida la posición de Schroder, que anotó el tanto del empate a dos después de que el Tenerife hubiera llegado a disponer de una ventaja de 0-2 y controlado el encuentro.

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Pese a ese resultado, el conjunto insular atraviesa un buen momento de forma y ha logrado reconducir su inicio de temporada. Tras encadenar tres victorias consecutivas ante el Valencia (1-2), el Logroño (2-1) y el Badalona Women (0-4), ocupa la novena posición de la Liga F, con 11 puntos, y aspira a escalar puestos en la clasificación.

Por su parte, el Athletic Club llega a Tenerife en una dinámica positiva, con cuatro victorias, tres empates y una sola derrota, sufrida ante el Eibar (1-0).

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Entre sus resultados más destacados figuran los triunfos ante el Badalona Women (3-1) y el Atlético de Madrid (3-2), ambos en casa, además de la victoria a domicilio frente al Logroño.

El conjunto vasco ha puntuado en sus cuatro últimos compromisos, en los que ha sumado dos victorias, ante Atlético de Madrid y Valencia, y dos empates, frente al Madrid CFF (2-2) y el Sevilla (0-0), este último en la pasada jornada.

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Con ocho puntos de los últimos doce posibles, el Athletic exigirá al Costa Adeje Tenerife un partido de máxima concentración para sumar los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López y continuar su progresión en la clasificación. EFE

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