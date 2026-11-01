Castilla-La Mancha mantiene el Plan de Emergencias en situación 1 por el accidente de Urda

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Toledo, 1 nov (EFE).- El Gobierno regional continúa el seguimiento del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles 28 ya que se mantiene el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado en una nota de prensa que este domingo se ha celebrado una nueva reunión del Centro de Cooperación Operativa (Cecop), después de que este viernes el Platecam bajara de situación 2 a 1.

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En el marco de esta reunión, se ha informado de que el Centro Integrado de Datos (CID) mantiene el número de fallecidos en el siniestro en 69, mientras que el número de ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha ha descendido a 31.

Además, continúa ofreciéndose asistencia a las familias en el Centro de Atención a Familiares (Casa de Ejercicios 'El buen pastor'), en Toledo, donde se han puesto a su disposición todos los recursos necesarios, como traslados, avituallamiento y atención psicológica.

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En la noche de este sábado han permanecido en el centro 23 familiares de víctimas del accidente.

La atención psicológica la prestan profesionales de las operadoras Renfe e Iryo, Cruz Roja y del Ministerio de Justicia en la sede de los juzgados de Toledo, mientras que el Ejecutivo autonómico continúa gestionando y canalizando el avituallamiento a través de la empresa pública Gecam, así como la entrega de productos de higiene y primera necesidad.

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Asimismo, permanece en el Centro de Atención a Familiares un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) formado por un médico y una enfermera.

El Gobierno de Emiliano García-Page continúa también pendiente del desarrollo de los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario, donde prosiguen los trabajos de Policía Judicial y la retirada de vagones de los trenes afectados. EFE

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