Calero considera que Las Palmas tiene "jugadores de un nivel muy alto"

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Oviedo, 1 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Julián Calero, dijo antes del partido de este lunes (Carlos Tartiere, 16:15 horas) que la UD Las Palmas tiene "jugadores de un nivel muy alto".

"Es un partido complicado. Son un equipo hecho para estar en la zona alta de la clasificación y han cambiado de entrenador, aunque creemos que la idea de juego será similar. Debemos apostar por un plan de partido en el que seamos capaces de sostener nuestras bases del juego", explicó esta mañana el técnico azul en la sala de prensa de El Requexón.

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Preguntado por cómo se puede preparar el Oviedo ante el debut de Albert Sánchez como entrenador de Las Palmas, Calero aseguró que ha "mirado todo" junto a su cuerpo técnico, a sabiendas también de que Sánchez "es un entrenador de la escuela Barça, que siempre ha buscado que sus equipos sean protagonistas a través del balón".

"Veo similitudes con mi Levante de la 24/25, se lo he comentado hasta a los jugadores. En la Copa también caímos eliminados en aquella temporada, aunque hubo una DANA que nos frenó mucho anímicamente" señaló Calero, que dijo estar "convencido" de que "este Oviedo va a crecer también y ojalá el desenlace sea el mismo", pues en su etapa al frente del Levante el Racing aventajaba a su equipo con "10 o 12 puntos" antes de que los granotes ganasen la competición.

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Calero podrá contar por primera vez esta temporada en competición liguera con el extremo Ilyas Chaira, un jugador "llamado a ser importante y al que le vino bien acumular dos entrenamientos más tras viajar a Soria pero no jugar ni un minuto en la Copa". EFE

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