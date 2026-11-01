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Ascienden a 363 los migrantes rescatados en tres embarcaciones en las costas de Canarias

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(Actualiza la NA7017 con una nueva embarcación con migrantes)

Las Palmas de Gran Canaria, 1 nov (EFE).- Un total de 363 migrantes que navegaban en tres embarcaciones han sido rescatados en las últimas horas en aguas próximas de Canarias, dos de ellas cerca de la isla de El Hierro y otra de Gran Canaria, ha informado Salvamento Marítimo

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La noche de este sábado, dos cayucos con 307 migrantes llegaron al puerto de La Restinga, en El Hierro, tras seis días de navegación desde Gambia, según los datos facilitados por los dispositivos de emergencia.

La primera embarcación, con 193 personas, entre ellas 173 hombres, diez mujeres y diez menores, fue escoltada por la Salvamar Navia y llegó a las 19:30 horas.

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Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, y habían partido de Barra (Gambia).

Siete minutos después, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco con 114 personas a bordo, de las que 102 son hombres, seis mujeres y seis menores, estos últimos pendientes de confirmación.

La embarcación fue asistida por la Salvamar Diphda y había salido de Brufut (Gambia).

Entre los ocupantes de este segundo cayuco había personas de Senegal, Gambia y Níger.

Posteriormente, a las 20:00 horas del sábado, la Guardia Civil detectó otra embarcación navegando a 6 millas de la costa de Gran Canaria.

El centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas movilizó a la Salvamar Macondo, que una hora después rescató a las 56 personas de origen subsahariano que iban a bordo (52 varones, tres mujeres y un menor) y los llevó al puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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