Aramburu: “Me parece increíble que se pite un penalti así cuando claramente la toco yo”

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Bilbao, 1 nov (EFE).- Jon Aramburu, defensa de la Real Sociedad, aseguró que le "parece increíble que se pite un penalti así cuando claramente la toco yo”, en referencia a la acción que decidió el derbi que su equipo perdió por 2-1 ante el Athletic Club en San Mamés.

En declaraciones a los micrófonos de Dazn al término del encuentro, el lateral venezolano explicó que le acababan de mostrar en televisión la señal del chip del esférico, que a su juicio confirma el contacto. “El árbitro afirma que yo no toco el balón, pero tiene toda la tecnología”, lamentó.

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Aramburu relató que el propio Nico Williams, protagonista de la acción, le reconoció sobre el césped que “el toque era mínimo” y que para él no había sido pena máxima. “Yo le decía a Nico que he tocado el balón y el árbitro lo único que dice es penalti confirmado”, explicó el defensa, que pidió que se aclare la jugada porque, en su opinión, “es una injusticia”.

El jugador txuri-urdin admitió que a su equipo le “costó un poco entrar” en el partido, aunque después se encontró “mejor”, y destacó la actuación del guardameta rojiblanco Unai Simón. “Creo que hoy demostró por qué se ganó el trofeo que se ganó. Hizo un partidazo”, señaló. “Tuvimos nuestras ocasiones, no pudo entrar, y a pensar en el siguiente, felicitar al rival y a seguir”, concluyó. EFE

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FRC/jl