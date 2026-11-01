Anselmi: “Buscamos el partido, pero nos vamos con las manos vacías”

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Elche (Alicante), 1 nov (EFE).- El técnico del Elche, Martín Anselmi, afirmó este domingo, tras la derrota ante el Valencia (0-1), que su equipo "buscó en todo momento el partido", pero una vez más se va como local “con las manos vacías”.

“Estoy con sensaciones encontradas. En el campo, el equipo hizo lo que tenía que hacer. Ser protagonista, jugar en campo rival casi todo el partido”, dijo el preparador ante los medios.

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“Los rivales vienen al Martínez Valero, tratan de ser precavidos y nos respetan mucho. Sabemos que hay pocas ocasiones y hay que concretar. Porque sabemos que ellos pueden tener una”, dijo el rosarino.

“No sé si el resultado es justo o injusto, pero este es el resultado”, lamentó Anselmi, que confirmó que el francés Thomas Lemar sufrió una lesión en el aductor.

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“Es una baja difícil de sustituir”, añadió el entrenador, que reconoció que en la primera parte al Elche le faltó “velocidad” para mover la pelota.

Anselmi descartó que la derrota pueda ser un frenazo para el Elche, ya que dijo que no se fija en el resultado sino en el rendimiento del equipo.

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“Hay que trabajar pensando en el siguiente rival, con una revancha rápida en casa”, añadió el entrenador en alusión al próximo partido ante el Real Betis.

“Cuando ganas, todo subraya. Y cuando no, tienes que seguir trabajando para volver a ganar”, apostilló el argentino, que lamentó haber perdido una ventana de cambios con la lesión de Lemar. EFE

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