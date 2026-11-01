Alonzo Verge Jr (Leyma Coruña), jugador de la jornada 6 de la Liga Endesa

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Madrid, 1 nov (EFE).- El base estadounidense Alonzo Verge Jr, determinante el sábado en el triunfo del Leyma Coruña ante La Laguna Tenerife por 93-89 con 26 puntos, 12 asistencias y 34 créditos de valoración, ha sido designado mejor jugador de la sexta jornada de la Liga Endesa.

Se trata de la primera designación de la corta carrera de Alonzo Verge Jr en la Liga Endesa, a la que llegó en las últimas jornadas de la temporada 2024-25 de la mano del que vuelve ahora a ser su equipo, el Leyma Coruña.

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Verge fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, tras convertir 8 de 13 en tiros de dos (62 %), 1 de 2 en triples (50 %) y 7 de 8 en lanzamientos libres (88 %).

Además, repartió 12 asistencias, capturó 4 rebotes, recibió 8 faltas y firmó un +/- de +10 para 34 créditos de valoración que establecen su nuevo tope en la Liga Endesa.

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Además, Alonzo Verge estableció tras el encuentro frente a La Laguna Tenerife su nueva mejor marca de asistencias (12) e igualó la de rebotes (4), informa la acb. EFE