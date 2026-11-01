Albiol acusa a TVE de aplazar un debate por intereses del PSOE y avisa que no irá a otro

Guardar

Barcelona, 1 nov (EFE).- El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al 29N, Xavier García Albiol, ha acusado a TVE de aplazar el debate de candidatos catalanes previsto inicialmente para este lunes.

En un vídeo colgado en la red social X este domingo, Albiol dice que le parece "una vergüenza" esta suspensión e "indignante" que TVE esté "absolutamente entregada a manos del Partido Socialista y que tome las decisiones en función de los intereses electorales del Partido Socialista".

PUBLICIDAD

Según Albiol, el motivo alegado por la cadena para el aplazamiento del debate es el duelo por el accidente ferroviario de Toledo, si bien el candidato popular remarca que "el luto finalizó el sábado a las 23:59 y mañana lunes no es día de luto".

"Es evidente, no quieren debatir en el contexto actual de preocupación que existe en la sociedad catalana y en la sociedad española y se creen que, retrasando el debate, esa sensación que hay en estos momentos va a desaparecer", ha añadido.

PUBLICIDAD

Además, Albiol dice que si lo cambian de fecha "yo no voy a seguir el juego" de TVE ni del PSOE aceptando participar en un debate más adelante porque "ellos entienden que el clima les será más favorable".

"Es una auténtica vergüenza que TVE se haya convertido en el departamento de comunicación del Partido Socialista y, evidentemente, yo no les voy a seguir el juego. Van a organizarse otros debates, ahí estaremos, pero TVE a nosotros no nos toma el pelo y menos de la mano del Partido Socialista", ha criticado. EFE

PUBLICIDAD