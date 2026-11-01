A juicio 70 acusados de extorsionar a hombres con anuncios falsos de prostitución

Guardar

Madrid, 1 nov (EFE).- La Audiencia Nacional comienza el próximo martes un juicio a 70 acusados de pertenecer a una red que extorsionaba a hombres con anuncios en los que ofrecían servicios sexuales falsos, amenazándoles después con agresiones físicas o con contarles a sus familias que se habían interesado por esos anuncios.

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, todo parte de una denuncia interpuesta en abril de 2018 por un hombre que dijo haber utilizado un portal que ofrecía contactos con mujeres prostituidas y acabó siendo víctima de extorsión.

PUBLICIDAD

Cuando los hombres como él se ponían en contacto con la web, la persona que recibía la llamada obtenía y guardaba sus datos personales, como el número de teléfono e información sobre su domicilio, actividad profesional o entorno familiar.

Esos datos eran utilizados después por la banda para ponerse en contacto con las víctimas y exigirles la entrega de dinero, bajo amenazas de sufrir daños físicos, incluso de muerte, o intimidándoles con revelar a sus familias sus actividades en la web.

PUBLICIDAD

Completaban la "mecánica" del grupo una serie de individuos denominados "mulas" o "comisionistas", que recibían en sus cuentas el dinero de las víctimas a través de transferencia o bizum y sacaban después el efectivo para dárselo a sus "jefes" tras deducirse una comisión de entre el 15 y el 30 %.

Las llamadas y mensajes de los miembros de la banda, de gran violencia en muchos casos, provocaban "miedo e intranquilidad personal" a las víctimas, que les "privaba del sosiego necesario para el desarrollo normal y ordenado de sus vidas", por lo que finalmente cedían e ingresaban el dinero, sostiene el fiscal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en varias ocasiones, las víctimas eran de nuevo "importunadas y conminadas con requerimientos de nuevos pagos encadenados, que en muchos casos realizaban nuevamente por temor", lo que en el argot los acusados denominaban "hacer dobles o triples con los puteros".

El escrito del fiscal detalla hasta seis grupos dentro de la red, cada uno de los cuales tenía su "extorsionador jefe" a cargo de varias "mulas" o "comisionistas", algunos de los cuales llegaron a recibir ingresos de 99.696 euros por su actividad.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de organización criminal, del que son autores todos los procesados y por el que pide ocho años de prisión para algunos casos y tres años y medio de cárcel para otros.

Y otro continuado de extorsión, del que son responsables algunos a título de autores, a los que considera que debe imponerse cinco años de prisión, y otros, como cómplices, para los que pide diez meses de cárcel.

PUBLICIDAD

En el mismo escrito, el fiscal pide el sobreseimiento de las actuaciones para casi una veintena de investigados, conclusiones que el Ministerio Público concretará en la audiencia preliminar del juicio, que se celebrará el próximo 3 de noviembre, a las 10 horas, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). EFE