97-108. Los Celtics ganan en Orlando con Hugo González de titular

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Boston Celtics sumaron este domingo su quinta victoria consecutiva en la NBA al imponerse por 97-108 a los Orlando Magic, en un encuentro en el que el español Hugo González fue titular por primera vez esta temporada y aportó siete puntos en casi catorce minutos.

González respondió con intensidad a su oportunidad en el quinteto inicial de Joe Mazzulla. Terminó con tres canastas en cinco intentos, un triple, un rebote, una asistencia y dos robos, además de una entrega en los balones divididos que fue más allá de sus números.

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El español dejó una de sus mejores acciones en el primer cuarto, cuando conectó con Jayson Tatum en un contragolpe y convirtió una canasta con falta añadida, aunque no aprovechó el tiro libre. Sus siete puntos llegaron antes del descanso.

Tatum encabezó a los visitantes con 32 puntos, siete asistencias y un decisivo 15 de 17 desde la línea de personal. Paul George acompañó con 17 tantos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras Derrick White y Luka Garza añadieron doce puntos cada uno.

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Orlando llegó a tener una ventaja de ocho puntos en el primer periodo y Boston respondió con una renta de diez en el segundo, antes de alcanzar el intermedio con un 55-50 a favor.

Los Magic mantuvieron sus opciones tras el descanso y entraron en el último cuarto a tres puntos, en el 74-77, pero los Celtics resolvieron con un parcial de 31-23.

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Anthony Black y Tristan da Silva lideraron a Orlando con 23 puntos cada uno. Franz Wagner repartió doce asistencias, pero sufrió en el lanzamiento, con cinco aciertos en veinte intentos.

Boston ganó pese a su modesto 27,3% en triples y castigó las pérdidas locales con 21 puntos. Orlando, sin Paolo Banchero ni Jalen Suggs, sigue sin ganar en casa. EFE

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