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89-92. El Barça, con Parra estelar, gana un duelo trepidante ante un gran Unicaja

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Alberto Fuentes

Málaga, 1 nov (EFE).- El Barça remontó a un gran Unicaja (89-92) en un partido trepidante y de máxima emoción que decidió un triple del excajista Darío Brizuela en los minutos finales y en el que los locales estuvieron a un tiro de Kendrick Perry de forzar la prórroga, con una actuación estelar del alero azulgrana Joel Parra, autor de 17 puntos.

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El Barça, con las bajas de Núñez, Makoundou, Mo Gibson y el ex del Unicaja Olek Balcerowski, más el desgaste de haber jugado el viernes la Euroliga, tuvo el gran mérito de firmar una remontada de doce puntos en un sensacional segundo tiempo en el Martín Carpena, donde encadenó su quinto triunfo (3 en Europa y 2 en la Liga Endesa) y frenó la racha de cinco victorias del equipo andaluz.

Los locales, todavía sin el base Alberto Díaz y a la espera de que aterrice el último fichaje, el ala-pívot estadounidense Kevin Knox, dieron una versión sobresaliente con una rotación de Txus Vidorreta que está empezando a engranar muy bien.

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El primer cuarto fue para el Unicaja (29-15), en un primer capítulo de partido de altísima intensidad física y altas cotas de calidad individual. Brizuela y el estadounidense con pasaporte montenegrino Kendrick Perry, antiguos compañeros en Málaga, lideraban los respectivos ataques de sus equipos.

El Unicaja superaba al Barça en estado de ánimo y en acierto desde el triple, lo que obligó al técnico barcelonista, el esloveno Aleksander Sekulic, a parar el partido tras un tiro exterior de Amine Noua con 39-30 a favor de los andaluces y el público del Carpena en pie, pletórico con el juego de su equipo.

Trató de restablecerse el cuadro catalán, más errático de lo habitual en sus ataques. El mérito fue la defensa de Unicaja, activa y estable en sus vigilancias en el rebote, faceta del juego que lideraban los malagueños al descanso.

El Unicaja se marchó al intermedio con 9 puntos de ventaja (54-45, min. 20) y con un fantástico 7/12 en triples, pero el Barça entró en combustión en el tercer cuarto, con Joel Parra como líder, y confirmó su vuelta al partido.

Un triple de Stanley Umude confirmó el presagio de un Barça en línea ascendente y el marcador ya se inclinaba a favor de los azulgranas (69-70, min. 28) para llegar igualados al último y decisivo cuarto (72-72, min. 30).

Ganaba el Barça de cinco cuando el público local apretó soliviantado por algunas decisiones arbitrales, como una posible falta flagrante de Parra que acabó en falta personal y técnica para Vidorreta. En este punto, el choque entró en otra dimensión de tensión y duelos al límite en la pintura, en cada rebote y cada tiro libre, con ambos equipos en bonus a falta de tres minutos y con 85-85.

Pero un triple de Brizuela, al que luego Perry intentó replicar sin éxito, acabó de poner el cierre a una jornada trepidante en el Martín Carpena y una victoria del Barça que le deja con un balance positivo de 4-2 en la Liga Endesa, mientras que Unicaja se queda con 3-3.

- Ficha técnica:

89 - Unicaja (29+25+18+17): Perry (15), Hunt (16), Kalinoski (3), Noua (5), Kravish (15) -quinteto inicial-, Pantzar (12), Barreiro (6), Lukosius (6), Brazdeikis (0) y Hernangómez (11).

92 - Barça (25+20+27+20): Robinson (6), Martin (11), Umude (9), Parra (17), Nebo (5) -quinteto inicial-, Punter (13), Brizuela (10), Ubal (2), Nkamhoua (8), Evbuomwan (8) y Minaya (3).

Árbitros: Antonio Conde, Arnau Padrós y Cristóbal Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que registró un lleno con 10.681 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). EFE

afl/cc/ism

(Foto)

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