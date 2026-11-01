31 heridos en Urda (Toledo) siguen ingresados y 56 fallecidos han sido identificados

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Toledo, 31 oct (EFE).- Un total de 31 personas permanecen ingresadas a primera hora de este domingo en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, de las que 56 ya han sido identificadas.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que de los 31 ingresados -tres menos que este sábado-, 15 están en UCI y 16 en cama convencional.

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Desde el miércoles se han dado 76 altas y en total se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos.

En concreto, en el Hospital Universitario de Toledo hay 18 ingresados por el accidente de Urda, de ellos siete en UCI y once en planta; en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se contabilizan seis ingresados (dos en UCI y cuatro en planta); otros seis están en el Hospital de Ciudad Real (tres en UCI y tres en planta) y uno más en la UCI de Albacete.

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Estas mismas fuentes han indicado que, a primera hora de este domingo, se mantiene la cifra de 69 personas fallecidas.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario y, según los datos facilitados a última hora de este sábado por el Centro Integrado de Datos (CID), han sido notificadas ya a las familias 51 identificaciones, que corresponden a 33 hombres y 18 mujeres. EFE

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