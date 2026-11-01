1-1. El Castellón resiste con diez y se lleva un punto de Burgos

Guardar

Burgos, 1 nov (EFE).- El Burgos y el Castellón empataron este domingo en El Plantío (1-1) en un encuentro que comenzó con dominio visitante y un tempranero gol de Suero, pero en el que los locales reaccionaron para igualar antes del descanso por medio de Oier Luengo.

La expulsión del colombiano Maty Orozco en la segunda parte dejó al conjunto castellonense en inferioridad numérica, aunque resistió las acometidas del equipo burgalés para mantener el empate.

PUBLICIDAD

El Castellón se adelantó muy pronto en El Plantío con un gol de Suero, que sorprendió al Burgos en el minuto 2 con un disparo desde fuera del área.

El conjunto visitante salió con mucha intensidad y estuvo cerca de ampliar su ventaja cinco minutos después, cuando un remate de cabeza de Alberto Jiménez se estrelló en el larguero.

PUBLICIDAD

Los de Pablo Hernández dominaban el encuentro y dificultaban la salida de balón de un Burgos que apenas conseguía enlazar varios pases, pero, con el paso de los minutos, el equipo burgalés consiguió equilibrar la posesión y acercarse a la portería defendida por Matthys.

El Castellón perdió parte del empuje inicial y trató de recuperar el control del partido a través de la circulación del balón y en una de las aproximaciones locales, el guardameta visitante evitó el remate de Forés con una buena salida.

PUBLICIDAD

Cuando parecía que el encuentro llegaría al descanso con ventaja castellonense, Oier Luengo estableció el empate en el minuto 46 con un remate de cabeza, justo antes del paso por vestuarios.

Tras el descanso, el Burgos dio un paso adelante y consiguió hacerse con el control del encuentro ante un Castellón que había perdido la intensidad de sus primeros minutos.

PUBLICIDAD

El conjunto de Pablo Hernández reaccionó y volvió a apretar con su presión tras pérdida, pero el encuentro cambió en el minuto 60, cuando Maty Orozco fue expulsado con tarjeta roja directa tras una entrada contundente que generó dudas sobre el color de la sanción.

Con superioridad numérica, el Burgos encontró una oportunidad para buscar la victoria y Curro estuvo cerca de firmar el gol del desempate y más tarde, en el minuto 80, Matthys evitó el segundo tanto local con una gran intervención con un pie, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

PUBLICIDAD

Pese a jugar con diez, el Castellón no renunció al balón y trató de buscar el triunfo en los últimos minutos, en un tramo final abierto y con la incertidumbre todavía presente en el marcador.

Dadie tuvo en la última jugada la oportunidad de dar los tres puntos al Burgos, pero de nuevo Matthys evitó la victoria local.

- Ficha técnica:

1 - Burgos: Cantero; Lizancos, Luengo, Grego Sierra (Sergio González min 61), Martínez; Galdames (Gragera min 61), Vencedor, Dadie, Llabrés (Appin min 86); Curro Sánchez (Mollejo min 77), Álex Forés.

PUBLICIDAD

1 - Castellón: Mathhys; Santiago (Rego min 85), Mellot (Kostis min 46), Jiménez, Sienra (Gala min 69); Barri, Orozco, Suero (Juanjo Nieto min 69), Córdoba; Álvaro Martín, Jakobsen (Álvaro García min 76).

Goles: 0-1, M.2: Suero. 1-1 M.46+: Oier Luengo

Árbitro: Rafael Sánchez López. Amonestó por los locales a Curro (min 42), Grego Sierra (min 46+) y Galdames, y por los visitantes a Sienra (min 59), Jakobsen (min 66), Juanjo Nieto (min 78) y Matthys (min 92). Expulsado por roja directa, Orozco (min 59)

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9.022 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. EFE

vfr/ism