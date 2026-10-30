Puente: quienes estaban en el centro de control tenían a la vista todo lo que sucedía

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Madrid, 30 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recalcado este viernes que quienes estaban en el centro de control de Atocha tenían a la vista todo lo que estaba sucediendo en una pantalla en la que "se ve dramáticamente como un tren está avanzando y otro está parado".

"Se visualiza perfectamente la señal de entrada y la señal de salida del cantón, que inicialmente están en rojo porque el tráfico se ha paralizado por completo; se ve la entrada y se ve la salida; se ve el cantón completamente y se ven dos trenes en el mismo cantón, uno el AVE y otro el Iryo", ha apuntado en la segunda rueda de prensa que da tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) que han dejado, al menos, 69 fallecidos y decenas de heridos.

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¿Es un error?, se ha preguntado, "qué puedo decir... es que no quiero tampoco porque si lo digo parece que estoy cometiendo algún tipo de ofensa", ha agregado sobre por qué el controlador le dio la orden al AVE de retomar la circulación a "marcha normal" pese a que más adelante había un Iryo parado.

Puente ha insistido en que sea la razón que sea por la que el Iryo no arrancó "no es admisible" que haya un tren que le pueda embestir por detrás. "Anda que no se averían trenes", ha dicho al respecto.

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En este sentido, ha recalcado que por la razón que fuera el tren estaba detenido, podía estar averiado, y ha indicado que no quiere decir que sea muy relevante o interesante saber por qué no pudo reanudar y que lo importante es que estaba parado y, por tanto, no podía haber un tren por detrás circulando en el mismo cantón.

El ministro, que ha insistido en no culpabilizar al Iryo porque tuviera algún problema de su material, ha reafirmado que lo relevante es que estaba detenido y que el maquinista del AVE no sabía lo que tenía delante y que era el centro de control el que sabía si esa situación del tren parado seguía vigente o no.

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"Seamos claros, quien sabe si hay una situación de ocupación del cantón por otro tren, en estas condiciones, es únicamente el centro de control" y ha añadido que la prudencia máxima exige ir a "marcha a la vista" hasta la siguiente señal y a partir de ahí ir a 200 km/h con el sistema Asfa pero siempre cuando se haya reanudado la circulación del Iryo.

En cuanto al operador del centro de control al frente de esta operación, Puente ha detallado que había recibido toda la formación exigida en la legislación y que había cumplido con todos los periodos satisfactoriamente.

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Tiene 48, dos años de experiencia en centros de control y llevaba en este puesto, gestionando este mismo sector, desde febrero de este año. "Por tanto era un sector que conocía bien", ha subrayado el ministro, que ha añadido que estaba "adecuadamente formado y con suficiente experiencia".

En la situación "degragada" que se originó tras el fallo del sistema LZB y la detención del Iryo, Puente ha explicado que había dos personas en la mesa y que al controlador se le puso un auxiliar durante la gestión de la incidencia. EFE

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