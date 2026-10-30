Óscar Puente descarta dimitir porque no va con su carácter ni se lo ha pedido Sánchez

Madrid, 30 oct (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado que se plantee dimitir porque no va con su carácter ni se lo ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho que no es el momento para hablar de su continuidad sino de aclarar lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
"Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí y que, en este caso, es dar la cara, explicar, esclarecer y pensar en cómo mejorar el sistema y cómo ofrecerle confianza a la ciudadanía", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid.
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Puente, que también ha rechazado que vaya a dejar su cargo "por lo que diga la oposición", ha asegurado además que no se va a esconder "detrás de nadie" porque cree que no tiene nada por lo que hacerlo.
A la pregunta de si dimitiría de aportar esto algún alivio a las víctimas, el ministro ha contestado que se trata de un tema "muy delicado", y ha añadido que ignora "qué nivel de confort le puede proporcionar" a los afectados y a sus familiares que tome esa decisión.
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"A alguien que ha perdido un hijo, que ha perdido a su padre a un hermano o si ha perdido una pierna, no sé si es relevante plantear algo así, sinceramente", ha apuntado.
En su intervención inicial, el titular de Transportes ha insistido en que, por el momento, los indicios apuntan a que el coche del miércoles entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo se debió a un fallo en el centro de control de mando de ADIF.
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Eso sí, ha señalado, no va a utilizar "a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades" antes de que concluya la investigación, aunque tampoco va a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpables. EFE
(foto) (vídeo) (directo)
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