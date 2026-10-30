Marta Suárez, la gran novedad de una lista sin Awa Fam

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Madrid, 30 oct (EFE).- La asturiana Marta Suárez es la gran novedad de la convocatoria del seleccionador español de baloncesto, Miguel Méndez, para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket de 2027, en la que la gran ausente será la número 3 del 'draft' de la WNBA, Awa Fam.

'La Familia' disputará tres partidos de clasificación para la cita continental en apenas diez días: contra la República Checa en Oviedo (10 de noviembre) y viajará hasta Bulgaria y Croacia, a las que se enfrentará los días 14 y 17 de noviembre respectivamente.

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Destacan seis novedades en la convocatoria respecto al Mundial de Berlín, en el que la selección se colgó la medalla de bronce en septiembre, entre las que figuran la vuelta de Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Irati Exarri y María Araújo, las cuatro subcampeonas de Europa en 2025.

Por primera vez, la jugadora de Valencia Basket Marta Suárez ha sido convocada con la absoluta tras su paso por la liga WNBA este verano con las Phoenix Mercury.

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El encuentro ante las checas será especial para la ovetense, que tendrá la oportunidad de debutar en casa. Al igual que lo será también por la vuelta de la estrella Iyana Martín, que volverá a vestirse con la camiseta de la selección en su tierra natal tras su exhibición en la cita mundialista.

Txell Alarcón, jugadora del Hozono Global Jairis, regresa al equipo tras haber participado en la preparación de la cita mundialista este verano.

"Estoy seguro que con estas 14 jugadoras volveremos a hacer el mejor equipo posible y que sacaremos adelante estos partidos con victorias, son muy importantes porque nos permitirán clasificarnos para el Eurobasket del próximo verano", explicó Méndez en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

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En el apartado de ausencias, hay cuatro bajas importantes respecto a la pasada Copa del Mundo: las titulares Awa Fam y María Conde, la jugadora revelación Alicia Flórez y la estadounidense nacionalizada Megan Gustafson.

Al respecto, el seleccionador destacó que "es una lista muy continuista", aunque recordó que hay la ausencia de "varias jugadoras que no podrán estar porque no han dado su disponibilidad por diferentes motivos".

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No obstante, quiso dejar claro que cuenta con ellas para las siguientes listas, tanto de febrero como de verano.

La incombustible Alba Torrens seguirá capiteando a 'La Familia' con 233 internacionalidades a sus espaldas.

La convocatoria completa es la siguiente:

- Bases: Maite Cazorla (USK Praga, CZE), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis).

- Escoltas: Iyana Martín (Spar Girona), Elena Buenavida (Valencia Basket), Txell Alarcón (Hozono Global Jairis).

- Aleros: Alba Torrens (Azul Marino Palma), Helena Pueyo (Valencia Basket), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino).

- Pívots: Paula Ginzo (Zabiny Brno, CZE), Raquel Carrera (Valencia Basket), Marta Suárez (Valencia Basket), María Araújo (Valencia Basket), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes). EFE