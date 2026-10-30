La WTA prohíbe a Kaitlin Quevedo lucir un crespón negro por la tragedia de Urda (Toledo)

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- La organización del torneo de Cantón (China) no permitió a la jugadora española Kaitlin Quevedo lucir un crespón negro en su indumentaria, en memoria de los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo), en el partido ante la suiza Jil Teichmann y justificó su decisión en la normativa de la WTA.

El evento siguió las reglas del circuito femenino de tenis acerca de la poítica de símbolos y eslóganes, vigente desde el 1 de octubre del 2024 e impidió a la canaria lucir el luto en el partido de cuartos de final.

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"Con el fin de proporcionar un entorno neutral y respetuoso durante los torneos para todos los participantes y de conformidad con los requisitos de vestimenta y equipamiento del Reglamento, no se permite la exhibición de ningún símbolo o eslogan (nombre, marca, logotipo, ilustración, URL, mensaje o declaración) que esté asociado o pretenda estar asociado con una organización benéfica, causa, movimiento o partido político en las jugadoras, su ropa o equipamiento (incluidos los escritos, adheridos, fijados, bordados o exhibidos de cualquier otra forma) antes, durante o después de jugar un partido en los Torneos de la WTA, a menos que forme parte de una iniciativa o campaña oficial respaldada por la WTA", aclaró a EFE la WTA.

"Esta política se refiere únicamente a las apariciones de las jugadoras en la cancha y sus alrededores (incluidas las áreas cercanas donde se puedan grabar imágenes para la transmisión, como la zona de calentamiento y el túnel de jugadoras), así como a las ruedas de prensa, entrevistas, ceremonias de torneos y la grabación de contenido de la WTA. Las jugadoras pueden seguir expresando su apoyo a organizaciones benéficas, causas, movimientos y partidos políticos en otros momentos (por ejemplo, verbalmente, fuera de los torneos de la WTA y en sus redes sociales)", añade la normativa del circuito femenino.

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Quevedo, que ganó a Teichmann por 7-6(2) y 6-3, quiso continuar con la iniciativa mostrada por su compatriota Rafa Jódar, en el circuito masculino, en el torneo de Basilea (Suiza), donde si llevó una cinta negra por las víctimas de la tragedia, en su partido contra el monegasco Valentin Vacherot.

La ATP no puso impedimento alguno. EFE