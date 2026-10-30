El director del rally Dakar, del nuevo trazado: "Será una carrera de primera clase"

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El director del rally Dakar, el francés David Castera, garantizó que el nuevo trazado de la carrera en Portugal y Marruecos "cumplirá con los estándares deportivos que siempre lo han convertido en el rally más exigente" y que, a pesar del poco margen de reacción tras suspenderse su celebración en Arabia Saudí, será una carrera "de primera clase".

Castera, en un comunicado emitido este viernes para dar a conocer el nuevo recorrido, valoró la disposición de Marruecos a albergar el grueso de las etapas de la 49.ª edición después de que el prólogo y el primer tramo cronometrado sean en el sur de Portugal.

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"A pesar del poco tiempo con el que hemos contado, hemos diseñado un auténtico Dakar (...) La experiencia del país en la organización de grandes eventos internacionales, así como la calidad de su infraestructura, serán fundamentales para ofrecer a todos un Dakar de primera clase", sostuvo el expiloto de motos.

A su juicio, los participantes en el rally podrán descubrir Marruecos "de punta a punta" y experimentarán una ruta de "una envergadura sin precedentes".

El director del evento agradeció la fidelidad de los competidores, con 350 ya inscritos, en las circunstancias excepcionales que han llevado a suspender la prueba en Arabia Saudí, donde se celebra desde 2020, a causa de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen sobre el país del Golfo Pérsico. EFE

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