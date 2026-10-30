Detienen en Zaragoza al presunto líder de una red de narcotráfico reclamado por Francia

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Zaragoza, 30 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuentes de Ebro (Zaragoza) a un hombre considerado el presunto cabecilla de una organización criminal de origen francés dedicada al transporte de grandes cantidades de droga por carretera desde España hasta diferentes puntos de Francia.

El arrestado estaba reclamado por las autoridades francesas mediante una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía Nacional.

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La operación, denominada Chef-Idefix, se ha desarrollado conjuntamente con las autoridades francesas y da continuidad a la operación Zeus, realizada entre marzo y junio de 2025 por la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UCDYCO), el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza y la Oficina Antiestupefacientes francesa (OFAST) de Burdeos.

Dicha investigación se saldó con 17 detenidos y la intervención de 3.430 kilogramos de hachís, 26 de cocaína, 145.984 euros en efectivo, tres armas de fuego y 19 vehículos.

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Tras analizar la información obtenida, las autoridades francesas continuaron las pesquisas e identificaron a otras personas presuntamente vinculadas con la trama, entre ellas uno de sus principales responsables, que residía en la provincia de Zaragoza.

Los investigadores españoles localizaron al sospechoso y su domicilio, y Francia solicitó su detención, así como la entrada y registro de la vivienda mediante una Orden Europea de Investigación.

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En el registro participaron agentes de la UCDYCO y del Grupo de Estupefacientes de Zaragoza, con apoyo de la Unidad de Intervención Policial y de Guías Caninos, además de la jueza francesa responsable del caso, desplazada desde Burdeos, dos investigadores de la OFAST y el letrado de la Administración de Justicia.

Los agentes intervinieron seis bolsas con unos 2.426 gramos de cocaína y otras nueve con unos 1.407 gramos de marihuana, en peso bruto, así como dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y documentación de interés para la investigación. EFE

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