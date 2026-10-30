Ale Galán no jugará el Mundial de pádel por lesión

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Madrid, 30 oct (EFE).- El jugador Alejandro Galán no participará en el Mundial de pádel que se disputará en Doha (Catar) del 2 al 7 de noviembre debido a una lesión y su puesto en la convocatoria de la selección española lo ocupará el gaditano Javi Leal.

La Federación Española de Pádel (FEP) informó en sus redes sociales de la ausencia por baja médica de Galán, uno de los puntales del equipo español, que tiene como objetivo recuperar la corona que no obtiene desde 2021, tras los triunfos de Argentina en 2022 y en 2024.

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"Lamentamos su ausencia en esta importante cita internacional y le deseamos una pronta recuperación. Mucha fuerza y mucho ánimo, Ale", señala el mensaje de la FEP.

Galán, de 30 años, agradeció los mensajes de ánimo y lamentó que no pueda representar a España: "Me da mucha rabia no poder ayudar a la selección en el Mundial, pero seré el primero que esté apoyando a España. Gracias a todos. Volveré más fuerte".

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Los problemas físicos impidieron al jugador madrileño disputar esta semana el 'major' de Kuwait junto al argentino Federico Chingotto, con quien forma la pareja número dos en la clasificación mundial.

A Galán le sustituye Javi Leal, de 23 años, que pasa a forma parte del combinado integrado por Arturo Coello, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Coki Nieto, Miguel Yanguas, Jon Sanz y Aimar Goñi. EFE

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