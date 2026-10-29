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Las iglesias de Toledo tocarán a difunto este mediodía por los fallecidos en Urda (Toledo)

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Toledo, 29 oct (EFE).- Las iglesias de la Archidiócesis de Toledo tocarán a difunto este mediodía en señal de duelo por los muertos en el accidente ferroviario ocurrido la víspera en el término municipal de Urda.

Según ha informado la archidiócesis, el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido a la Iglesia diocesana que este jueves, a las 12:00 horas, las campanas toquen a difunto en todos los templos, en señal de duelo por las víctimas de la colisión de dos trenes que hacían el trayecto Madrid-Sevilla.

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El accidente ocurrió este miércoles a las 8:54 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, y varios vagones cayeron por un terraplén.

El balance provisional es de 68 muertos y más de un centenar de heridos que están siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

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El arzobispo de Toledo ha invitado a todos los fieles a rezar este mediodía el ángelus para pedir por el eterno descanso de las víctimas mortales del accidente ferroviario, por sus familiares y por los heridos. EFE

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