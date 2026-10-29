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Andalucía triplicó hasta 2.120 las donaciones de sangre tras el accidente ferroviario

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Sevilla, 29 oct (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido este jueves la solidaridad de los andaluces, que ayer triplicaron las donaciones de sangre de un día normal, y que alcanzaron las 2.120 unidades.

En una entrevista en Canal Sur, Sanz ha asegurado que hay que estar muy agradecido a la solidaridad ante la catástrofe ocurrida ayer en Toledo tras el accidente de dos trenes de la linea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y que ha costado hasta la fecha la vida de 69 personas.

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Sanz ha expresado su estremecimiento por un accidente que ha hecho revivir el ocurrido hace nueve meses en Adamuz (Córdoba) y ha considerado "incomprensible e inexplicable" que en un sistema de alta velocidad puedan ocurrir dos accidentes de estas magnitudes, dos catástrofes de estas características "en tan pocos meses".

El vicepresidente ha indicado que este asunto requiere "demasiadas explicaciones" y que "se asuman responsabilidades", aunque en estos momentos lo importante es la emergencia, sobre la que ayer Andalucía se volcó ofreciendo todo tipo de recursos a Castilla-La Mancha.

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Andalucía ha colaborado con ambulancias y con vehículos logísticos, además de con helicópteros, según Sanz, quien ha añadido que la comunidad andaluza ya está recibiendo enfermos que bueno que han dejado de ser crónicos, que son menos graves y a los que se les desplazará a hospitales andaluces para que estén más cerca de sus casas.

Concretamente, ayer se asistió a 11 víctimas en hospitales andaluces, tanto en el Reina Sofía, en el Macarena, en los sevillanos del Virgen del Rocío y de Valme, además del hospital de Cabra (Córdoba), y hoy está previsto recibir a un número "más destacado" de heridos que serán atendidos en hospitales.

Antonio Sanz ha dicho que hay heridos que han podido ser dados de alta en un primer momento allí en Castilla-La Mancha, donde la atención se centra ahora en los más graves, pero que luego llegan a Andalucía para recibir atención sanitaria.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se puso en contacto desde el primer momento con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a quien se le ofrecieron todos los servicios, al tiempo que Andalucía se ha volcado en la donación de sangre.

"Yo creo que la noria de ambulancias y los tiempos de respuesta fueron extraordinarios y la colaboración entre comunidades autónomas y el Estado volvió a ser un ejemplo", ha indicado Sanz, quien ha insistido en que Andalucía está "muy preocupada e indignada" haciéndose preguntas.

Ha señalado que es el momento de volcarse en las familias y en encontrar a los desaparecidos, pero no quita a que los andaluces se hagan muchas preguntas sobre el por qué de dos accidentes de esta magnitud "con tantos fallecidos y de manera tan inexplicable".

Sanz ha llamado la atención sobre "culpar a un trabajador sin hacer una investigación mínima", y ha añadido que habrá que espera a la investigación pero con preguntas como "¿por qué el AVE en Andalucía es el único de toda España que tiene un sistema de seguridad antiguo?" o ¿por qué el Gobierno no ha cambiado el sistema de seguridad?".

La línea de Sevilla es la única que no tiene cambiado su sistema de seguridad, a pesar de que han tenido los recursos, los fondos europeos, e incluso se había adjudicado la obra, según Sanz, quien ha añadido que el Gobierno "no se puede cruzar de brazos ni dejar de asumir responsabilidades después de tanta tragedia".

Ha recordado que se le ha trasladado en los últimos tiempos a los propios responsables de ADIF más de 28 incidencias, lo que supone una falta de mantenimiento y una falta de inversión, pero sobre todo "algo inexplicable: que el AVE a Andalucía sea el único de toda España que tiene un sistema de seguridad antiguo".

Sanz ha insistido en lo expresado ayer por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de pedir al Gobierno una revisión "exhaustiva" de toda la red ferroviaria andaluza, y ha recalcado que hay un problema de falta de inversión, de falta de mantenimiento, sobre todo cuando se siguen produciendo incidencias. EFE

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