64 personas han denunciado la desaparición de familiares en el accidente de tren de Urda

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.

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El accidente se produjo este miércoles poco antes de las 9 de la mañana, cuando un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, lo que ha causado al menos 68 víctimas mortales y numerosos heridos. EFE