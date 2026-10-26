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Urtasun pide saber "quién es el responsable" de los disturbios en Barcelona y el papel de las redes

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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha pedido "que se investigue a fondo y se sepa quién es el responsable" de los disturbios del sábado por la noche en Barcelona, así como el papel de las redes sociales en su preparación.

En rueda de prensa este lunes, ha evitado atribuirlos directamente a la extrema derecha, pero ha afirmado que se debe investigar su posible participación.

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"En estos momentos no sabemos si ha habido o no infiltración de la extrema derecha en estos actos vandálicos. Esto lo tendrá que decir la policía".

Urtasun ha lamentado que la derecha y la extrema derecha están intentando utilizar políticamente estos actos vandálicos, que ha condenado "sin ningún 'pero'".

En este sentido, ha pedido separar estos disturbios de lo que son actos de protesta con motivos políticos: "Si alguien pretende utilizar estos disturbios para criminalizar la protesta a favor de la vivienda o a favor de Palestina, no lo permitiremos", ha dicho, refiriéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El ministro ha reclamado además que, en las investigaciones sobre lo ocurrido el sábado, se pueda conocer cuál ha sido el papel y la "responsabilidad" de las plataformas digitales en la preparación de estos actos.

Sobre la respuesta policial, ha afirmado que no tiene "ningún elemento para valorar negativamente el dispositivo que se puso en marcha", pero que es algo que corresponde a la conselleria de Interior de la Generalitat.

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EuropaPress

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